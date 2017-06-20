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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
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Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Чили 2
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Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30135647/
20 июня 2017, 19:10 | Спорт-Экспресс

Хуан Карлос Осорио: Новозеландцы — как регбисты. Одолеть их непросто

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио накануне матча Кубка конфедераций против Новой Зеландии отметил сильные качества соперника, передает корреспондент «СЭ» Филипп ПАПЕНКОВ.

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Специалист подчеркнул, что поддерживает введение видеоповторов в футболе.

— Мы должны подойти к матчу с полной ответственностью, — сказал Осорио. — Никто не ждет, что матч будет легким. Соперник требует того, чтобы мы немного перестроили свою игру по сравнению с игрой против Португалии.

Новая Зеландия — сильная физически команда. И сильна духом. В чем-то эти ребята похожи на сборную своей страны по регби. Такие же бойцы. Будет очень тяжело. Они не так техничны, прямолинейны. Объективно, мои игроки выше уровнем. Думаю, это всем очевидно. Однако в физическом плане нам будет очень тяжело.

— Как отнеслись к новым правилам, по которым судьи могут просматривать повторы? Не убивает ли это эмоции игры?

— Технологии способствуют развитию человечества и футбола в частности. Считаю, это правило пойдет на только на пользу. Справедливости становится больше.

Напомним, что 21 июня Мексика сыграет с Новой Зеландией на сочинском стадионе «Фишт». Игра начнется в 21.00 по московскому времени.
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