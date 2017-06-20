Хуан Карлос Осорио: Новозеландцы — как регбисты. Одолеть их непросто
Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио накануне матча Кубка конфедераций против Новой Зеландии отметил сильные качества соперника, передает корреспондент «СЭ» Филипп ПАПЕНКОВ.
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Видимо, что-то случилось...
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Специалист подчеркнул, что поддерживает введение видеоповторов в футболе.
— Мы должны подойти к матчу с полной ответственностью, — сказал Осорио. — Никто не ждет, что матч будет легким. Соперник требует того, чтобы мы немного перестроили свою игру по сравнению с игрой против Португалии.
Новая Зеландия — сильная физически команда. И сильна духом. В
— Как отнеслись к новым правилам, по которым судьи могут просматривать повторы? Не убивает ли это эмоции игры?
— Технологии способствуют развитию человечества и футбола в частности. Считаю, это правило пойдет на только на пользу. Справедливости становится больше.
Напомним, что 21 июня Мексика сыграет с Новой Зеландией на сочинском стадионе «Фишт». Игра начнется в 21.00 по московскому времени.
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