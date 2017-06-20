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Специалист подчеркнул, что поддерживает введение видеоповторов в футболе.

— Мы должны подойти к матчу с полной ответственностью, — сказал Осорио. — Никто не ждет, что матч будет легким. Соперник требует того, чтобы мы немного перестроили свою игру по сравнению с игрой против Португалии.

Новая Зеландия — сильная физически команда. И сильна духом. В чем-то эти ребята похожи на сборную своей страны по регби. Такие же бойцы. Будет очень тяжело. Они не так техничны, прямолинейны. Объективно, мои игроки выше уровнем. Думаю, это всем очевидно. Однако в физическом плане нам будет очень тяжело.

— Как отнеслись к новым правилам, по которым судьи могут просматривать повторы? Не убивает ли это эмоции игры?

— Технологии способствуют развитию человечества и футбола в частности. Считаю, это правило пойдет на только на пользу. Справедливости становится больше.

Напомним, что 21 июня Мексика сыграет с Новой Зеландией на сочинском стадионе «Фишт». Игра начнется в 21.00 по московскому времени.