Станислав Черчесов: Через два-три месяца все привыкнут к видеопросмотрам

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Как сборная России собирается обыгрывать Португалию?

— Для начала нам надо хорошо потренироваться и понять, кто в каком состоянии. Остальное покажет игра.

— Считаете ли вы, что Португалия, сыграв в первом матче вничью, будет испытывать дополнительное давление?

— Португалия — действующий чемпион Европы. Год назад она выиграла большой турнир, и здесь тоже у нее не должно быть особых проблем. У нас было на подготовку на один день больше, но не думаю, что это очень существенное преимущество.

— На игру проданы все билеты. Считаете ли вы, что это центральный матч турнира?

— В принципе большие игры еще впереди. Пока идет только групповой турнир. Но понятно, что мы играем в Москве, что обе команды интересны для российского болельщика: мы — как хозяева, а португальцы — как чемпионы Европы. Наша команда не раз играла на больших стадионах при множестве зрителей. А дополнительный интерес полезен для игроков обеих команд.

— Как могут повлиять на Криштиану Роналду спекуляции вокруг его имени по поводу неуплаты налогов?

— Предпочел бы отвечать на футбольные вопросы и говорить о своей команде.

— Ожидать ли изменения в составе вашей команды?

— Турнир скоротечный и достаточно энергозатратный. У нас нет основного состава, а есть стартовый состав. Сейчас посмотрим, у кого какие болячки. Ерохин, в частности, получил в прошлом матче травму и был заменен. Выберем тех, кто будет лучше готов и лучше подходить в тактическом плане.

— Игорь Акинфеев может завтра сыграть сотый матч за сборную. Планируете это как-то отметить? Как бывший вратарь, советуете ему, как действовать против Португалии?

— Сто матчей — большой путь. Но до игры это рабочий момент. После — другая история. Что касается подсказок, то у нас есть тренер вратарей, который разбирает соперников.

— Вопрос о психологической подготовке к матчу. Сейчас сборная сосредоточена на выступлении в Кубке конфедераций. Вместе с тем то и дело появляется информация о возможных переходах: Миранчук якобы отправляется в «Наполи», Смолов — в «Боруссию». Вы ограничиваете игроков в получении этой информации, чтобы она их не отвлекала?

— Ограничивать никакого желания нет. Да это и невозможно. Просто подмечаем, как игроки, даже если о них ничего не пишут, воспринимают информацию о сопернике. Если человек недостаточно внимателен, значит, думает не о том, о чем надо. Странно было бы, чтобы нашими футболистами никто не интересовался бы. Мы никому не можем запретить их просматривать. Когда же есть необходимость, подсказываем, что посторонние дела не должны отвлекать.

— Ничья в матче Португалии и Мексики увеличивает шансы России на успешное выступление в группе?

— В таких турнирах обычно все решает третий матч. Мы готовимся, а заниматься математикой — дело неблагодарное.

— Что вы думаете о видеопомощниках и хотели бы, чтобы эта система использовалась в следующем году на чемпионате мира?

— На этом турнире мы уже видели, что некоторые судейские решения были отменены в результате видеопросмотров. Пока футболисты не до конца могут смириться, потому что их захлестывают эмоции. И нас это коснулось, когда Полоз требовал пенальти, а я его успокаивал: «Если что-то было, то посмотрят и скажут». Ко всему надо привыкать. Во многих видах спорта видеопросмотры уже есть. Теперь и до футбола дошла очередь. С этим надо жить. Где-то через два-три месяца эта практика будет восприниматься как само собой разумеющаяся. Вот только что будут журналисты обсуждать? Честный счет?

Федор СМОЛОВ: СВОЙ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ РОССИИ НЕ НУЖЕН

Отвечая на тот же вопрос о видеопросмотрах, Смолов сказал следующее:

— Мне нравится новая технология, потому что она способствует честному и справедливому результату, и человеческий фактор не может повлиять на игру. Я за то, чтобы система видеоповторов применялась не только на чемпионате мира, а повсеместно, в том числе в нашем внутреннем первенстве.

— Пока в сборной Португалии играет Кришиатну Роналду, все говорят только о нем, будто это команда одного человека. А если в сборной России, на ваш взгляд, такой человек, вокруг которого крутится весь мир? Кто наш Криштиану Роналду?

— Это мне вопрос? У нас нет такого человека, который боролся бы с Месси и Криштиану Роналду за золотые мячи. Думаю, он и не нужен, потому что очень тяжело выстроить единый коллектив, когда к команде есть фигура, вокруг которой все крутится.

— Понятно, что предыдущий вопрос был задан с намеком на вас. Все-таки вас многие сравнивают в составе нашей сборной с Криштиану Роналду. На кого же будет сильнее оказываться психологическое давление — на вас или все-таки на португальца в связи с его налоговым скандалом?

— Не обращаю внимания на подобные сравнения и даже считаю их неуместными. Как и что будет, заранее сказать не могу. У нас свои задачи, у команды Португалии — свои.

— Решили в сборной России, кто будет меняться футболками с Криштиану Роналду?

— Желающих будет хоть отбавляй, но я не в их числе.

— Показалось, что в матче с Новой Зеландией вы чаще, чем в «Краснодаре», отдавали передачи партнерам. Было желание не всегда самому завершать атаки?

— В сборной и в клубе разные требования. Мы играли в два нападающих, а это подразумевает, что один из них действует в оттяжке. Приходится играть на команду. Ничего особенного и сложного в этом нет. Мы добились достаточно хорошего результата, победили — значит, все удалось.

— Что для вас означала бы победа над Португалией во главе с Криштиану Роналду на заполненном стадионе?

— Предстоит матч с действующим чемпионом Европы, в составе которого много игроков с высоким уровнем мастерства. Все понимают, что будет непросто, но надеюсь, что полный стадион, который будет нас поддерживать, добавит нам эмоций и сил. Уверен, что с помощью болельщиков мы сможем добиться нужного результата.

— Как вы и другие игроки относятся ко всем слухам о возможных переходах в другие клубы? Не замечаете их вообще?

— Я просил все глобальные обсуждения отложить до окончания Кубка конфедераций. Знаю, что Шишкин сделал аналогичным образом. Мы отдаем себе отчет, когда можно порассуждать на тему трансферов, а когда нужно сосредоточиться на подготовке к матчу. Все готовятся к выступлениям за сборную.

Матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.