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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
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Новая Зеландия 0
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21.06 не начался Россия
Португалия
тв
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21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
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22.06 не начался Камерун
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22.06 не начался Германия
Чили
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Россия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30135504/
20 июня 2017, 19:05 | Советский спорт

Федор Смолов: Свой Криштиану нам не нужен

Нападающий сборной России Федор Смолов в преддверии матча Кубка конфедераций с Португалией пообщался с журналистами, заявив, что нашей команде не нужна такая яркая звезда, как Криштиану Роналду.

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«МАЙКАМИ С РОНАЛДУ МЕНЯТЬСЯ НЕ ХОЧУ»

— Пока в сборной Португалии играет Криштиану Роналду, все говорят только о нем. Он притягивает все внимание, все вертится вокруг него. А есть ли в сборной России такой человек? Кто наш Криштиану Роналду?
— Это мне вопрос? У нас такого нет. Он и не нужен. Будет тяжело выстроить единый коллектив, если все будет крутиться вокруг одного человека.

— Намек в том числе был и на вас. Как думаете, на кого будет сильнее давление в предстоящем матче: на вас или на Криштиану?
— Не обращаю внимание на сравнения. Они не совсем уместны. Все покажет игра. Не знаю, как она сложится. У нас есть свои задачи и нам нужно их решать.

— Решили уже внутри команды, кто будет меняться майками с Криштиану Роналду?
— Не знаю пока. Желающих много, но я не в их числе.

— Завтра против вас выйдет лучший игрок мира. На стадионе будет аншлаг. Что для вас будет значить победа в таком матче?
— Португалия — чемпион Европы, добиться хорошего результата будет очень важно. Полный стадион добавит нам эмоций и сил. Надеюсь, что все вместе мы добьемся нужного результата.

— Что вы думаете о видеоповторах? И хотели бы, чтобы они были и на ЧМ-2018?
— Мне нравится эта система. Все честно, справедливо, человеческий фактор не влияет на результат. Хотелось бы, чтобы система была повсеместно, во всех национальных чемпионатах, не только на ЧМ-2018.

«ВСЕ РАЗГОВОРЫ О БУДУЩЕМ ОТЛОЖИЛ ДО КОНЦА ТУРНИРА»

— Как сборная России собирается обыгрывать Португалию?
— Надо хорошо потренироваться, выслушать установку тренера и максимально внимательно следовать ей.

— Многие обратили внимание, что в матче против Новой Зеландии вы больше играли в пас и меньше брали игру на себя, чем вы это делаете в вашем клубе — «Краснодаре».
— Футбол — игра командная. Играть на команду нужно, а партнеры будут возвращать тебе мяч. А вообще, в клубе и сборной разные схемы, разные требования, которые я стараюсь выполнять.

— А статистика говорит, что одеялко-то он не себя потягивал. Но это нормально, нападающий должен быть эгоистом в правильном смысле этого слова, — вмешался в разговор главный тренер сборной Станислав Черчесов.

— Ходит много новостей про интерес и к вам, и к вашим партнерам самых разных клубов. Как вы к этому относитесь? Это сильно отвлекает?
— Не знаю, как другие, я попросил все эти вопросы отложить до конца турнира. Знаю, что Шишкин решил сделать то же самое. Все ребята хотят как можно лучше выступить на Кубке конфедераций и понимают, когда можно об этом говорить, а когда лучше не нужно.
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