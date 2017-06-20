Эррера: Сборная Мексики по футболу не делит матчи Кубка конфедераций на сложные и простые
СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики не делит матчи на Кубке конфедераций на простые и сложные. Об этом журналистам рассказал футболист команды Эктор Эррера.
Сборные Новой Зеландии и Мексики сыграют 21 июня в Сочи на стадионе «Фишт». Ранее мексиканцы на турнире сыграли вничью с командой Португалии (2:2).
«Мы в команде не делим матчи на Кубке конфедераций на сложные и простые. Каждая следующая игра для нас самая сложная. Была масса случаев, когда я играл на разных позициях в сборной, но это не имеет значения, я готов играть на любом месте, если это нужно команде. Конечно, удобнее мне играть в центре поля, но это не принципиально», — сказал полузащитник.
«Не думаю, что
Матч между сборными Новой Зеландии и Мексики начнется в 21:00 мск.
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