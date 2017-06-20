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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
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Новая Зеландия 0
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Мексика 2
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Чили 2
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19.06 завершен Австралия 2
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тв
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21.06 не начался Россия
Португалия
тв
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21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
Чили
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Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30135497/
20 июня 2017, 19:02 | ТАСС

Эррера: Сборная Мексики по футболу не делит матчи Кубка конфедераций на сложные и простые

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Мексики не делит матчи на Кубке конфедераций на простые и сложные. Об этом журналистам рассказал футболист команды Эктор Эррера.

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Сборные Новой Зеландии и Мексики сыграют 21 июня в Сочи на стадионе «Фишт». Ранее мексиканцы на турнире сыграли вничью с командой Португалии (2:2).

«Мы в команде не делим матчи на Кубке конфедераций на сложные и простые. Каждая следующая игра для нас самая сложная. Была масса случаев, когда я играл на разных позициях в сборной, но это не имеет значения, я готов играть на любом месте, если это нужно команде. Конечно, удобнее мне играть в центре поля, но это не принципиально», — сказал полузащитник.

«Не думаю, что кто-то у нас в команде является незаменимым. Тренер сам решит, кто и в какой момент времени выйдет на поле, а мы должны ему доверять. В матче против Новой Зеландии нам важно победить, это единственное, что нам нужно сделать. Нужно проявить волю к победе и продолжить выходить на поле с таким же подходом, как в прошлых играх, думаю, что наша группа достаточно сложная, нам важно не занижать уровень соперника», — отметил Эррера.

Матч между сборными Новой Зеландии и Мексики начнется в 21:00 мск.
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