Эррера: Сборная Мексики по футболу не делит матчи Кубка конфедераций на сложные и простые

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Сборные Новой Зеландии и Мексики сыграют 21 июня в Сочи на стадионе «Фишт». Ранее мексиканцы на турнире сыграли вничью с командой Португалии (2:2).

«Мы в команде не делим матчи на Кубке конфедераций на сложные и простые. Каждая следующая игра для нас самая сложная. Была масса случаев, когда я играл на разных позициях в сборной, но это не имеет значения, я готов играть на любом месте, если это нужно команде. Конечно, удобнее мне играть в центре поля, но это не принципиально», — сказал полузащитник.

«Не думаю, что кто-то у нас в команде является незаменимым. Тренер сам решит, кто и в какой момент времени выйдет на поле, а мы должны ему доверять. В матче против Новой Зеландии нам важно победить, это единственное, что нам нужно сделать. Нужно проявить волю к победе и продолжить выходить на поле с таким же подходом, как в прошлых играх, думаю, что наша группа достаточно сложная, нам важно не занижать уровень соперника», — отметил Эррера.

Матч между сборными Новой Зеландии и Мексики начнется в 21:00 мск.