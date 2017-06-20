Ролан Гусев: Россия победит 2:1, но Роналду забьет

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Какие ожидания от матча с португальцами?

— Наша сборная должна побеждать. Надо учитывать, что все игроки чемпионов Европы выступают за топовые клубы, и они будут хоть немного, но уставшие, этого не избежать после столь длинного сезона. Тот же Роналду сыграл под сотню матчей, в том числе в финале Лиги чемпионов, такие матчи эмоционально и физически сильно изматывают.

Еще вопрос в том — будут португальцы играть на полную катушку или «спустя рукава»? Насколько им нужен Кубок конфедераций — пока непонятно. В первом матче с Мексикой они показали всю свою мощь. Но все равно наша команда при заполненном стадионе должна побеждать, хотя на бумаге мы и не являемся фаворитами.

— Главной звездой является Роналду. Кого еще можете выделить?

— У них очень много топ-игроков — тот же Нани, Пепе, Куарежма. Если они будут играть в полную силу, то у наших могут возникнуть проблемы. Понятно, что класс игроков португальцев повыше. Мы же можем зацепиться за счет желания, за счет грамотных тактических построений. Ну и домашние стены помогают.

— Согласны с таким мнением — если удастся сдержать Роналду, то наша сборная может победить?

— Конечно, согласен. Роналду всегда остается Роналду, просто так не выигрывают четыре «Золотых мяча». Если на секунду расслабиться, дать ему миллиметр свободного пространства, то его уже не остановишь. Даже самая сильная оборона мира в «Ювентусе» в лице Барцальи, Бонуччи и Кьеллини не смогла ничего противопоставить португальцу. Нашим защитникам нужно быть предельно сконцентрированными и внимательными, когда Криштиану будет с мячом.

— И как же нашим игрокам сдержать Роналду?

— Скажу честно — если Роналду очень захочет проявить себя в данном матче и сыграть на полную, то сдержать его будет практически нереально. Таких игроков, как он или Лионель Месси, не остановить, когда они в лучших кондициях. Мое мнение — с такими топовыми футболистами надо играть персонально. Возможно, даже ставить несколько человек возле него.

— В сборной России на флангах играют достаточно возрастные футболисты — Самедов и Жирков. Не считаете, что португальцы будут в основном атаковать через эти зоны?

— Юра демонстрирует неплохую мобильность, очень неплохо отрабатывает в обороне. Самедов заточен на атаку. Пускай португальцы тоже попробуют сдержать наших крайних полузащитников, это не так просто.

— Ваш прогноз на матч?

— Поставлю на 2:1 в пользу наших, один гол Роналду забьет.