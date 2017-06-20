Ролан Гусев: Россия победит 2:1, но Роналду забьет
Бывший полузащитник сборной России, который играл с португальцами на Euro-2004, поделился мнением с «СЭ» о предстоящей игре в целом и Криштиану Роналду в частности.
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— Какие ожидания от матча с португальцами?
— Наша сборная должна побеждать. Надо учитывать, что все игроки чемпионов Европы выступают за топовые клубы, и они будут хоть немного, но уставшие, этого не избежать после столь длинного сезона. Тот же Роналду сыграл под сотню матчей, в том числе в финале Лиги чемпионов, такие матчи эмоционально и физически сильно изматывают.
Еще вопрос в том — будут португальцы играть на полную катушку или «спустя рукава»? Насколько им нужен Кубок конфедераций — пока непонятно. В первом матче с Мексикой они показали всю свою мощь. Но все равно наша команда при заполненном стадионе должна побеждать, хотя на бумаге мы и не являемся фаворитами.
— Главной звездой является Роналду. Кого еще можете выделить?
— У них очень много
— Согласны с таким мнением — если удастся сдержать Роналду, то наша сборная может победить?
— Конечно, согласен. Роналду всегда остается Роналду, просто так не выигрывают четыре «Золотых мяча». Если на секунду расслабиться, дать ему миллиметр свободного пространства, то его уже не остановишь. Даже самая сильная оборона мира в «Ювентусе» в лице Барцальи, Бонуччи и Кьеллини не смогла ничего противопоставить португальцу. Нашим защитникам нужно быть предельно сконцентрированными и внимательными, когда Криштиану будет с мячом.
— И как же нашим игрокам сдержать Роналду?
— Скажу честно — если Роналду очень захочет проявить себя в данном матче и сыграть на полную, то сдержать его будет практически нереально. Таких игроков, как он или Лионель Месси, не остановить, когда они в лучших кондициях. Мое мнение — с такими топовыми футболистами надо играть персонально. Возможно, даже ставить несколько человек возле него.
— В сборной России на флангах играют достаточно возрастные футболисты — Самедов и Жирков. Не считаете, что португальцы будут в основном атаковать через эти зоны?
— Юра демонстрирует неплохую мобильность, очень неплохо отрабатывает в обороне. Самедов заточен на атаку. Пускай португальцы тоже попробуют сдержать наших крайних полузащитников, это не так просто.
— Ваш прогноз на матч?
— Поставлю на 2:1 в пользу наших, один гол Роналду забьет.
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