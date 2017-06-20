Федор Смолов ответил на сравнения с Криштиану Роналду

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«Наш Криштиану? У нас такого нет. Я в полной уверенности, что он и не нужен. Очень тяжело выстроить единый организм, потому что в таком случае все крутится вокруг него. Как сборная будет обыгрывать Португалию? Задача игроков, и, в частности моя, хорошо потренироваться, потом выслушать установку на игру и максимально следовать ей на поле. Завтра посмотрим», — цитирует Смолова «Чемпионат.com».

Также форвард заявил, что считает неверными сравнения его игры с игрой Криштиану Роналду.

«На самом деле, я не обращаю внимания на сравнения с Криштиану. Даже считаю их не совсем уместными. Все покажет игра. У нас свои задачи, у Криштиану, наверное, свои», — сказал Смолов.

Сборная России лидирует в группе A Кубка конфедераций. В первом туре команда обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0. В первом тайме этого матча гол в свои ворота забил новозеландец Майкл Боксолл, втором тайме окончательный счет установил Смолов.

Португальцы в своем первом матче на турнире сыграли вничью с Мексикой. Встреча закончилась со счетом 2:2: в составе португальцев отличились Рикардо Куарежма и Седрик, у мексиканцев голы забили Хавьер Эрнандес и Эктор Морено, причем последний отличился в добавленное арбитром время.

Матч Россия — Португалия состоится на стадионе «Спартак» 21 июня. Встреча начнется в 18:00.