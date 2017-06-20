Сочинские школьники могут получить билеты на матчи Кубка конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы решаем с городом, чтобы предоставить места различным категориям граждан, в том числе для школьников», — сказал он.

Ранее пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в городе начала действовать социальная программа оргкомитета «Россия-2018» по выделению билетов на матчи турнира. Посетить игры смогут людей с инвалидностью, члены многодетных семей, воспитанники детских домов, учащиеся спортшкол и волонтеры.