Сочинские школьники могут получить билеты на матчи Кубка конфедераций
СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Сочи и организаторы Кубка конфедераций решают вопрос с выделением мест на матчи турнира, которые пройдут на стадионе «Фишт», школьникам. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков.
«Мы решаем с городом, чтобы предоставить места различным категориям граждан, в том числе для школьников», — сказал он.
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