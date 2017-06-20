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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия
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21.06 не начался Мексика
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30134369/
20 июня 2017, 17:21 | ТАСС

Сочинские школьники могут получить билеты на матчи Кубка конфедераций

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Сочи и организаторы Кубка конфедераций решают вопрос с выделением мест на матчи турнира, которые пройдут на стадионе «Фишт», школьникам. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков.

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© ИТАР-ТАСС

«Мы решаем с городом, чтобы предоставить места различным категориям граждан, в том числе для школьников», — сказал он.

Ранее пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в городе начала действовать социальная программа оргкомитета «Россия-2018» по выделению билетов на матчи турнира. Посетить игры смогут людей с инвалидностью, члены многодетных семей, воспитанники детских домов, учащиеся спортшкол и волонтеры.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе «Фишт» пройдут четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей.
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