«Нас ждёт катастрофа на ЧМ»: что пишут о Кубке конфедераций в мире
Что пишут о Кубке конфедераций в странах, которые участвуют в турнире. И в остальном мире.
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США, международные издания
AP World; ESPN: «Россия преподнесла Путину победу в матче открытия»
Статья начинается фразой «Чего Владимир Путин хочет, того он стремится достичь» и заканчивается фразой «Победа на Кубке конфедераций, не говоря о чемпионате мира, — это слишком даже для Путина, но первый шаг сделан». Между этими двумя фразами в небольшой статье (3,5 тыс. знаков) фамилия Путина встречается ещё девять раз. Итого 11 раз — чаще, чем слова «гол», «футбол», «матч» или хотя бы фамилия лучшего игрока матча Фёдора Смолова. Вот пара примеров:
1. «Русские футболисты должным образом отреагировали и преподнесли своему лидеру победу, которую тот разве что не потребовал от них, победив бедную Новую Зеландию со счётом 2:0».
2. «Счёт был открыт на 31-й минуте, когда Майкл Боксолл направил мяч в собственные ворота, а второй гол добавил Фёдор Смолов на 69-й минуте. Но это было шоу Путина».
Goal: «Нас ждёт катастрофа на чемпионате мира»
Подзаголовок: «VAR может уничтожить чемпионат мира — 2018».
Продолжение: «Если Инфантино получает хоть
Цель системы VAR — дать ответ не на вопрос “было ли решение правильным”, а на вопрос “было ли решение абсолютно неправильным?”. В случае с голом Эдуардо Варгаса даже после всех повторов нельзя с уверенностью сказать, было ли первоначальное решение абсолютно неправильным. Если судьи продолжат использовать систему после каждого сомнительного свистка, нас ждёт катастрофа на чемпионате мира.
С другой стороны, не стоит спешить выносить оценки системе, которая ещё в новинку для игроков тренеров и самих арбитров. Всем нужно время, чтобы к ней привыкнуть».
Англия
The Guardian: «Смолов подогревает ажиотаж к чемпионату мира»
«За год до начала чемпионата мира обычный болельщик в России не обеспокоен
Россия одержала убедительную победу над Новой Зеландией в матче открытия Кубка конфедераций. И эпизодически показывала быстрый атакующий футбол. Но любой другой результат против такого слабого соперника стал бы поводом для тревоги. Второй гол забил Фёдор Смолов, который, вполне вероятно, окажется в одной из
Мексика
El Universal: глухая кошка, белый медведь и робот. Предсказатели Кубка конфедераций
Мексика однажды выиграла Кубок конфедераций, к турниру здесь приковано огромное внимание.
Diario Mexico: Когти и кураж
«Наша сборная ни в чём не уступила чемпионам Европы. Более того, у тренера Осорио были основания говорить в конце матча, о том, что его команде не повезло. Мексика показала характер и на равных соревновалась с Криштиану Роналду и миллионами долларов. Сборная “душила” португальцев, мешала разыгрывать мяч и прессинговала по всему полю. Это тем более ценно, что Португалия провела неплохой матч».
Камерун
Cameroon Online: «Львы приехали Россия»
Значительная часть материалов здесь написана на французском языке, а статьи, написанные
За сборной следят пристально: отсчёт времени до матча с Чили, live игры, видео с послематчевым интервью тренера Уго Брооса, тактический анализ после игры. За исключением игр сборной Камеруна, Кубок конфедераций почти не освещается.
Австралия
AP Australia: «Германия слишком хороша для нас»
В Австралии главные спортивные темы последних дней — матч сборной по австралийскому футболу, матч сборной по регби и скандал в Лиге женского белья (грубый приём одной из участниц). Про футбол пишут немного, в основном местные версии международных изданий. Вот одно из них.
«Чемпионы мира напомнили Австралии её место в футболе, одержав победу со счётом 3:2. Тренер Ангелос Постекоглу взял на себя ответственность за результат, который делает выход в полуфинал Кубка конфедераций трудно выполнимой задачей. Матч в Сочи показал всё лучшее и худшее, что есть в сборной Австралии. Неуверенное начало, смелое возвращение и нехватка мастерства.
Новая Зеландия
Stuff: «Фёдор Смолов — игрок, за которым надо следить»
Накануне матча со сборной России в новозеландской прессе разбирали команду Станислава Черчесова. Получилось спорно: с одной стороны, журналисты предупреждали о том, что главную угрозу воротам представляет Фёдор Смолов. С другой — неправильно написали его фамилию: Смолдов.
После матча в этом же издании вышел небольшой разбор игры. «Кубок конфедераций начался для Новой Зеландии печально, но предсказуемо — с поражения. В матче, который казался нашим лучшим шансом на положительный результат, сборная провела у своих ворот все 90 минут».
Португалия
O Jogo: «Стадион, на котором Португалия сыграет с Россией, строили 10 лет»
В центре внимания португальских СМИ видеоповторы. Неудивительно, ведь один из отменённых голов был забит Пепе. O Jogo приводит мнения Рикарду Куарежмы и тренера Фернанду Сантуша. Футболист против внедрения системы VAR, тренер полагает, что к ней нужно относится спокойно и привыкнуть. Также издание рассказывает историю стадиона «Открытие арена».
«Арена, на которой сыграют Россия и Португалия, — это новый дом “Спартака”. У неё было трудное начало жизни, которые растянулось почти на 10 лет. Начало строительства было запланировано на 2007 год, но
Чили
La Nación Chile: «Сборная России убеждает»
Хотя практически всё внимание чилийские журналисты уделяют родной сборной, они находят время и для небольших репортажей о турнире в целом. Таких, как отчёт об игре России с Новой Зеландией.
«Выход на сцену сборной России получился убедительным. Заслуга вратаря Стефана Мариновича в том, что матч не закончился разгромом. Но и он дважды капитулировал. Победа была добыта на заполненном стадионе в
Германия
Die Welt: бездонная бочка и повышение престижа Путина
В день открытия Кубка конфедераций на одном из самых популярных
«Россия попала в международную изоляцию после аннексии Крыма, начала войны на Украине и падения малазийского самолёта. В 2014 году вряд ли можно было себе представить, что команды приедут на международный турнир в Россию. Но с тех пор многое изменилось. Беспорядки в западных демократиях отодвинули украинские проблемы на второй план. И уже не приходится сомневаться в том, что чемпионат мира в 2018 году состоится в России».
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