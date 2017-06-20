Камерун и Австралию рассудит Мажич, Германию и Чили — Фагани
Стали известны арбитры на матчи группового турнира Кубка конфедераций-2017, которые пройдут 22 июня.
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Игру Камерун — Австралия обслужит сербская бригада арбитров во главе с Милорадом Мажичем. Ассистировать ему будут Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Резервный арбитр — Нестор Питана из Аргентины, видеоассистенты — Джайр Марруфо (США) и Эрнан Майдана (Аргентина), помощник видеоассистентов — Энрике Касерес (Парагвай). Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.
Встречу Германия — Чили доверено судить иранцу Алирезе Фагани. Помогать ему будут соотечественники Реза Сохандан и Мохаммедреза Мансури. Резервный рефери — Марк Гайгер (США), видеоассистенты — Артур Диас (Португалия), Джо Флетчер (Канада), помощник видеоассистентов — узбекистанец Равшан Ирматов. Начало матча — 21.00 по московскому времени.
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