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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30133730/
20 июня 2017, 16:30 | ТАСС

Инфантино остался очень доволен сочинским стадионом «Фишт»

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Сочинский стадион «Фишт» произвел очень приятное впечатление на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков.

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© РИА "Новости"
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В понедельник в Сочи глава ФИФА посетил матч Кубка конфедераций Германия — Австралия (3:2).

«Я лично ходил с мистером Инфантино, и мы прошли все зоны стадиона. Он остался под большим впечатлением. Ему очень понравились все условия, которые здесь создали», — сказал Марков. Он добавил, что также получает обратную связь от команд-участниц турнира, которые тоже довольны созданными для них в Сочи условиями.

Инфантино 17 июня побывал в Санкт-Петербурге на матче Россия — Новая Зеландия (2:0), 18 июня в Казани на игре Португалия — Мексика (2:2) и в Москве на встрече Чили — Камерун (2:0).

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.
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19 Июня, 18:00 Зрители 28605 Группа B Фишт
Австралия 2:3
Первый тайм: 1:2
Германия
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу Йоахим Лев
Голы
41′ Томми Рогич 23
56′ Томи Юрич 9
13 Ларс Штиндль (Ю. Брандт) 5′
7 Юлиан Дракслер 44′
8 Леон Горецка (Дж. Киммих) 48′
Составы
Мэтью Райан 1
Милош Дегенек 2
Бэйли Райт 8
64′ Трент Сэйнсбери 20
Мэтью Леки 7
Азиз Бехич 16
Марк Миллиган (к) 5
Аарон Муй 13
45′ Массимо Луонго 21
Робби Крус 10
71′ Томми Рогич 23
Джеймс Троиси 14
86′ Томи Юрич 9
Тим Кэйхилл 4
12 Бернд Лено
2 Шкодран Мустафи
3 Йонас Хектор
16 Антонио Рюдигер
18 Джошуа Киммих
8 Леон Горецка 55′
21 Себастьян Руди
7 Юлиан Дракслер (к)
20 Юлиан Брандт 63′
17 Никлас Зюле
9 Сандро Вагнер 57′
11 Тимо Вернер
13 Ларс Штиндль 78′
14 Эмре Джан
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
9 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 4
12 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марк Гейгер (США)
Боковой судья Джо Флетчер (Канада)
Боковой судья Чарльз Моргант (США)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Сочи и организаторы Кубка конфедераций решают вопрос с выделением мест на матчи турнира, которые пройдут на стадионе «Фишт», школьникам. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков.
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