Инфантино остался очень доволен сочинским стадионом «Фишт»
СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Сочинский стадион «Фишт» произвел очень приятное впечатление на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков.
В понедельник в Сочи глава ФИФА посетил матч Кубка конфедераций Германия — Австралия (3:2).
«Я лично ходил с мистером Инфантино, и мы прошли все зоны стадиона. Он остался под большим впечатлением. Ему очень понравились все условия, которые здесь создали», — сказал Марков. Он добавил, что также получает обратную связь от команд-участниц турнира, которые тоже довольны созданными для них в Сочи условиями.
Инфантино 17 июня побывал в Санкт-Петербурге на матче Россия — Новая Зеландия (2:0), 18 июня в Казани на игре Португалия — Мексика (2:2) и в Москве на встрече Чили — Камерун (2:0).
Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.
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СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Сочи и организаторы Кубка конфедераций решают вопрос с выделением мест на матчи турнира, которые пройдут на стадионе «Фишт», школьникам. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков.