Инфантино остался очень доволен сочинским стадионом «Фишт»

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В понедельник в Сочи глава ФИФА посетил матч Кубка конфедераций Германия — Австралия (3:2).

«Я лично ходил с мистером Инфантино, и мы прошли все зоны стадиона. Он остался под большим впечатлением. Ему очень понравились все условия, которые здесь создали», — сказал Марков. Он добавил, что также получает обратную связь от команд-участниц турнира, которые тоже довольны созданными для них в Сочи условиями.

Инфантино 17 июня побывал в Санкт-Петербурге на матче Россия — Новая Зеландия (2:0), 18 июня в Казани на игре Португалия — Мексика (2:2) и в Москве на встрече Чили — Камерун (2:0).