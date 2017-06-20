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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30133512/
20 июня 2017, 16:13 | РБК-Спорт

Игры Кубка конфедераций смотрели хуже товарищеских матчей сборной России

Россияне смотрели первые футбольные матчи Кубка конфедераций, которые проходили в минувшие выходные, 17 и 18 июня, менее активно, чем весенние товарищеские матчи с участием сборной России.

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Это следует из предварительных данных Mediascope (ранее TNS Russia) по аудитории в возрасте от четырех лет и старше в городах с населением более 100 тыс. человек.

Исключение составила лишь первая игра турнира (матч сборной России с командой Новой Зеландии), которую посмотрели 2,27 млн телезрителей на «Матч ТВ». Телевизионный рейтинг этой трансляции (среднее количество смотревших от общей численности ТВ-аудитории) составил 3,3%, а доля (процент зрителей от людей, смотревших телевизор в это время) — 14,4% соответственно.

Вторая игра между Камеруном и Чили, также транслировавшаяся на «Матч ТВ», вызвала значительно меньший интерес. Она собрала всего 983,6 тыс. телезрителей. Ее телерейтинг равнялся 1,4%, а доля 4,6% соответственно. Для сравнения, товарищеская встреча сборных России и Венгрии, показанная на том же «Матч ТВ» 5 июня, привлекла к экранам 1,1 млн россиян. Ее рейтинг составил 1,6%, а доля — 5,2%.

Матч Португалия — Мексика, прошедший 18 июня, на «Первом канале» посмотрели 1,96 млн телезрителей. Это почти на 400 тыс. меньше, чем число зрителей товарищеских матчей сборной России с командами Кот Д'Ивуара и Бельгии, которые прошли в марте и также транслировались на «Первом». Их посмотрели около 2,36 млн россиян. Доля этих игр составила 10,6 и 10,3%, а рейтинг обеих — 3,4%. У матча между Португалией и Мексикой эти показатели составили 10,9% и 2,8%.

Кубок конфедераций по футболу проходит с 17 июня по 2 июля на территории России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Церемония открытия турнира состоялась на «Санкт-Петербург Арене» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге при полупустых трибунах, сообщал корреспондент РБК.
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