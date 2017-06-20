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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30133490/
20 июня 2017, 16:15 | Чемпионат.com

Букмекеры больше не считают Германию главным фаворитом КК, шансы России выросли

17 июня в России стартовал Кубок конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"
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В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии. Букмекеры обновили линии по окончании первого тура группового этапа.

Теперь главным фаворитом турнира аналитики считают сборную Чили (3.07), следом идут Португалия (3.26) и Германия (3.50).

Ниже оцениваются шансы Мексики (8.90), России (9.70, 10,3%), Австралии и Камеруна (по 50.0). Аутсайдером считается Новая Зеландия (1000.0).

Поставить на выход Германии в финал предлагают за 1.85. Коэффициент на Португалию — 1.94, на Чили — 1.80, а на Мексику — 3.74.

Шансы команды Станислава Черчесова дойти до финала оценены в 4.48, ставки на выход россиян в полуфинал принимаются с коэффициентом 1.79.
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