Поле сочинского стадиона «Фишт» полностью готово к следующему матчу
СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Подготовка поля стадиона «Фишт» к следующему матчу Кубка конфедераций по футболу завершена. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета «Россия-2018» Андрей Марков.
Первый матч Кубка конфедераций на «Фиште» был сыгран в понедельник. В нем встречались команды Германии и Австралии (3:2).
«Мы готовимся ко второму матчу, идут тренировки, — сказал он. — Поле после первой игры готово ко второй встрече».
По словам Маркова, проведение кубковых матчей на стадионе «Фишт» — пример эффективного использования объектов олимпийского наследия.
Следующий матч в рамках Кубка конфедераций Новая Зеландия — Мексика состоится в Сочи 21 июня.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter