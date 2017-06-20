Поле сочинского стадиона «Фишт» полностью готово к следующему матчу

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Первый матч Кубка конфедераций на «Фиште» был сыгран в понедельник. В нем встречались команды Германии и Австралии (3:2).

«Мы готовимся ко второму матчу, идут тренировки, — сказал он. — Поле после первой игры готово ко второй встрече».

По словам Маркова, проведение кубковых матчей на стадионе «Фишт» — пример эффективного использования объектов олимпийского наследия.

Следующий матч в рамках Кубка конфедераций Новая Зеландия — Мексика состоится в Сочи 21 июня.