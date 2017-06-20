23 гола в трех матчах: самые экзотичные сборные Кубка конфедераций

Саудовская Аравия

Первый в истории Кубок конфедераций, который проводился под эгидой ФИФА, прошел в 1997 году в Саудовской Аравии, однако местная команда пробилась бы на турнир даже в том случае, если бы он проводился где-то еще. Саудовская Аравия выиграла Кубок Азии в 1996 году и выступала на Кубке конфедераций как сильнейшая команда своего континента. Первые два матча вряд ли принесли удовлетворение болельщикам. Саудиты сначала проиграли Бразилии 0:3, но это было хотя бы объяснимо, все-таки Бразилия являлась действующим чемпионом мира.

Во втором же матче хозяева были биты Мексикой со счетом 5:0, что поставило крест на их шансах выйти из группы. Саудиты и впрямь остались на последнем месте в группе, но в заключительном матче успели обыграть Австралию, так что закончили турнир на мажорной ноте.

Спустя четыре года сборной Саудовской Аравии и вовсе удалось совершить сенсацию. Разгромив Египет и сыграв вничью с Боливией, команда вышла в полуфинал и только там проиграла США со скромным счетом 0:2. С тех пор Саудовская Аравия ни разу на Кубок конфедераций не попадала.

ОАЭ

На первом Кубке конфедераций, в 1997 году, сыграла еще одна сборная с Ближнего Востока — команда ОАЭ. Поскольку Кубок Азии годом ранее выиграла Саудовская Аравия, которая и так получила место на Кубке конфедераций как хозяйка, второе место досталось финалисту Кубка Азии. Выступление на Кубке конфедераций — 1997 оказалось единственным в истории сборной ОАЭ и запомнилось разве что поражением от Чехии со счетом 1:6 — дубль в том матче сделал будущий обладатель «Золотого мяча» Павел Недвед. Впрочем, в группе тогда сборная ОАЭ заняла не последнее, а предпоследнее место. Чехам и уругвайцам арабы проиграли, однако смогли взять верх над ЮАР и выйти на третье место. Турнир 1999 года был, к слову, первым, на котором сыграла и сборная Новой Зеландии.

Канада

Сейчас в это трудно поверить, но 16 лет назад в компании сильнейших команд планеты оказалась сборная Канады, хотя футбол в этой стране по популярности находится даже не на третьем месте. Однако пару раз в своей истории канадцам удавалось выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ (чемпионат Северной Америки), и одна из этих побед одержана уже тогда, когда был создан Кубок конфедераций.

На Кубке конфедераций 2001 года Канаде удалось преподнести вполне заметную сенсацию — на групповом этапе канадцы сыграли вничью с Бразилией. Однако этот подвиг отнял у «кленовых листьев» так много сил, что остальные два матча они проиграли со счетом 0:5 и вылетели с турнира. Забить им ни разу так и не удалось.

Тунис

Сборная Туниса лишь один раз становилась чемпионом Африки — в 2004 году Кубок африканский наций прошел в Тунисе, и хозяева его выиграли. На Кубок конфедераций в Германии Тунис поехал в статусе сильнейшей африканской сборной и в целом выглядел там неплохо. Особенно если учитывать, что африканцы попали в одну группу с Германией и Аргентиной, а те отнеслись к турниру неожиданно серьезно, привезли сильнейшие составы и, конечно, вышли из группы. Однако у Австралии Тунис выиграл и закончил турнир с вполне приличными показателями — три набранных очка и разница мячей «-2».

Ирак

Сборная Ирака за всю историю только однажды выступала на чемпионате мира и лишь единожды выиграла Кубок Азии. Кубок конфедераций 2009 года, соответственно, тоже оказался единственным в ее истории. Иракцы попали в группу А и выступили гораздо лучше, чем сыгравшие в том же квартете новозеландцы. Матч Новая Зеландия — Ирак закончился со счетом 0:0, и то набранное очко осталось для новозеландцев единственным. Ирак же еще умудрился сыграть вничью с хозяевами турнира южноафриканцами и проиграть испанцам всего лишь со счетом 0:1, так что турнир стал одним из самых успешных для сборной в истории.

Таити

На Кубок Океании обычно претендуют всего две команды — чемпионом региона становится или Австралия, или Новая Зеландия. У этого правила было одно-единственное исключение, и это исключение стало легендой Кубка конфедераций. В 2012-м Кубок наций ОФК выиграла сборная Таити и попала на Кубок конфедераций следующего года. Кстати, если бы таитяне проиграли финал того турнира, состав Кубка конфедераций выглядел бы еще более экзотично, так как в финале Таити встретился с Новой Каледонией.

Выступление Таити на Кубке конфедераций — 2013 оказалось фееричным. Уже в первом матче таитяне проиграли Нигерии 1:6, но их главным матчем на турнире стала встреча с Испанией. К перерыву счет был всего лишь 4:0 в пользу европейцев, но во втором они забили еще шесть голов и одержали самую крупную победу в истории. Закончили турнир таитяне тоже ярко — в последнем матче они пропустили восемь безответных голов от Уругвая — и уехали домой, проиграв три матча с общим счетом 1:23. Больше ни одной команде за всю историю турнира к этому результату приблизиться не удалось.