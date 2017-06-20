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«Никаких серьезных замечаний от оргкомитета и ФИФА мы не получили. Конечно, всегда есть какие-то мелкие технические проблемы, но они остаются внутри, потому что о них не говорили даже на традиционном подведении итогов встречи. По-моему, матч прошел в очень дружественной обстановке, болельщикам были созданы максимально комфортные условия, все присутствующие болели и наблюдали красивый футбол, а матч действительно удался», — сказал Гуляев.

«Мы испытываем потрясающие чувства, находясь здесь, — сказала офицер ФИФА Рената Перейра, комментируя пребывание в России. — И будем испытывать их еще больше через год на чемпионате мира».

В воскресенье стадион «Спартак» в Москве принял матч Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Чили (0:2). В среду в столице состоится еще одна игра группового этапа турнира между командами России и Португалии. 25 июня на «Спартаке» сыграют сборные Чили и Австралии. Также Москва примет матч за третье место, который пройдет 2 июля.