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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
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Матч за 3-е место
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L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30133062/
20 июня 2017, 15:46 | ТАСС

Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации матча Камерун — Чили

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва не получила серьезных нареканий от Международной федерации футбола (ФИФА) по организации первого матча Кубка конфедераций на стадионе «Спартак» между сборными Камеруна и Чили. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

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«Никаких серьезных замечаний от оргкомитета и ФИФА мы не получили. Конечно, всегда есть какие-то мелкие технические проблемы, но они остаются внутри, потому что о них не говорили даже на традиционном подведении итогов встречи. По-моему, матч прошел в очень дружественной обстановке, болельщикам были созданы максимально комфортные условия, все присутствующие болели и наблюдали красивый футбол, а матч действительно удался», — сказал Гуляев.

«Мы испытываем потрясающие чувства, находясь здесь, — сказала офицер ФИФА Рената Перейра, комментируя пребывание в России. — И будем испытывать их еще больше через год на чемпионате мира».

В воскресенье стадион «Спартак» в Москве принял матч Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Чили (0:2). В среду в столице состоится еще одна игра группового этапа турнира между командами России и Португалии. 25 июня на «Спартаке» сыграют сборные Чили и Австралии. Также Москва примет матч за третье место, который пройдет 2 июля.
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18 Июня, 21:00 Зрители 33492 Группа B Спартак
Камерун 0:2
Первый тайм: 0:0
Чили
Главные тренеры
Уго Брос Хуан Антонио Пицци
Голы
8 Артуро Видаль (А. Санчес) 81′
11 Эдуардо Варгас 90+1′
Составы
Фабрис Ондоа 1
Эрнест Мабука 2
Коллинс Фай 19
Адольф Тейку 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 5
Кристиан Бассогог 13
Бенжамен Муканджо (к) 8
Венсан Абубакар 10
Арно Джум 17
89′ Андре-Франк Замбо 3
Жорж Манджек 14
86′ Себастьен Сиани 15
Николя Муми Нгамале 7
23 Джонни Эррера
4 Маурисио Исла
15 Жан Босежур
17 Гари Медель (к)
18 Гонсало Хара 66′
8 Артуро Видаль
11 Эдуардо Варгас
21 Марсело Диас
20 Чарльз Арангис 71′
5 Франсиско Сильва
6 Хосе Педро Фуэнсалида 64′
19 Леонардо Валенсия
22 Эдсон Пуч 58′
7 Алексис Санчес
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
8 Удары (всего) 16
1 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 5
11 Фолы 8
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Боковой судья Юре Прапортник (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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