Москва не получила серьезных замечаний от ФИФА по организации матча Камерун — Чили
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Москва не получила серьезных нареканий от Международной федерации футбола (ФИФА) по организации первого матча Кубка конфедераций на стадионе «Спартак» между сборными Камеруна и Чили. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
«Никаких серьезных замечаний от оргкомитета и ФИФА мы не получили. Конечно, всегда есть какие-то мелкие технические проблемы, но они остаются внутри, потому что о них не говорили даже на традиционном подведении итогов встречи. По-моему, матч прошел в очень дружественной обстановке, болельщикам были созданы максимально комфортные условия, все присутствующие болели и наблюдали красивый футбол, а матч действительно удался», — сказал Гуляев.
«Мы испытываем потрясающие чувства, находясь здесь, — сказала офицер ФИФА Рената Перейра, комментируя пребывание в России. — И будем испытывать их еще больше через год на чемпионате мира».
В воскресенье стадион «Спартак» в Москве принял матч Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Чили (0:2). В среду в столице состоится еще одна игра группового этапа турнира между командами России и Португалии. 25 июня на «Спартаке» сыграют сборные Чили и Австралии. Также Москва примет матч за третье место, который пройдет 2 июля.
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