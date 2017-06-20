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https://sport.mail.ru/football2017/news/30133061/
20 июня 2017, 15:47 | ТАСС

Команды Кубка конфедераций не имеют нареканий к тренировочным площадкам Казани

КАЗАНЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Команды-участницы Кубка конфедераций по футболу, игравшие в Казани, не высказали нареканий по качеству тренировочных площадок. О готовности объектов турнира и подготовке к чемпионату мира 2018 года рассказал журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Владимир Кудряшов.

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© ИТАР-ТАСС
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Казань адаптировала к стандартам Международной федерации футбола (ФИФА) к турниру три тренировочные площадки — одноименную базу местного футбольного клуба «Рубин», стадион «Центральный», который являлся основным для команды до постройки «Казань-Арены», и стадион «Электрон». «Казань-Арену» также пришлось только адаптировать, в частности установить временный медиацентр и устроить периметр безопасности.

В Казани побывали уже две сборные — Португалии, которая тренировались на «Рубине», и Мексики, которая готовилась на «Центральном». Во вторник в город прибыла немецкая сборная и уже провела тренировку на «Электроне». В среду в Казань прилетит чилийская сборная, которая проведет матч с немцами 22 июня.

«Все мероприятия, которые планировали, мы выполнили, — заявил Кудряшов. — Тренировочные поля у нас, конечно, разные, но оснащены одинаково. Пока по ним нареканий не было».
Казань также примет матч группового этапа Мексика — Россия 24 июня и один из полуфиналов турнира 28 июня.

Три базы будут готовы к августу

Во время Кубка конфедераций сборные-участницы не используют тренировочные базы, располагаясь в определенных гостиницах и готовясь на трех тренировочных площадках. К чемпионату мира город подготовит четыре тренировочные базы: Молодежный Центр Волга в Боровом Матюшино; стадион спортивной базы «Динамо» и гостиничный комплекс «Балкыш»; стадион «Трудовые резервы» и тренировочная база хоккейного клуба «Ак Барс»; центр стендовой стрельбы «Свияга» в Медведкове и гостиница «Дежавю» горнолыжного комплекса «Казань» в Савине.

«Мы уже сейчас проводим огромную работу на четырех площадках, на трех из них работы завершены на 60−70 процентов, и к августу планируется завершить все работы, — рассказал Кудряшов. — В том числе по полю, чтобы не оставлять это на следующую весну, чтобы трава прижилась».
В целом, отметил министр, к чемпионату мира объем работы останется, но он не большой. «Объем работ остается, но он не такой колоссальный, как, например, к Универсиаде в 2013 году», — сказал он.

50 миллионов на цветы

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева рассказала, какие меры по благоустройству города уже предприняты и будут проводиться к чемпионату мира.

«Мы постоянно стараемся, чтобы наш город считался самым красивым, доброжелательным и комфортабельным, над этим мы работаем уже на протяжении десяти лет. У нас постоянно проводятся работы, чтобы сделать город более комфортным и красивым. Только за текущий год город потратил более 3 млрд рублей на восстановление дорог, 50 млн рублей — на цветочные композиции вдоль дорог, художественные фигуры. Мы постоянно работаем над фасадами, по их цвету, по размещению рекламы и вывесок, чтобы все было упорядочено, продолжается работа с историческими зданиями, по благоустройству пешеходных и велосипедных маршрутов», — сказала она.

«Но любой город невозможно сделать красивым за один год, это многолетний труд. Хотим, чтобы были не только, скажем так, гламурные вещи, но и долгосрочные», — отметила главный архитектор.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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