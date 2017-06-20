Бравые новозеладнцы и сочинская «зачистка»

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Атмосферой Кубка конфедераций в городе зимней Олимпиады проникнуться пока тяжело.

Виной тому совсем малое количество приезжих фанатов. На матче Австралия — Германия их было раз, два и обчелся. Да еще погода все последние дни совсем не курортная — почти всегда льет дождь.

Может, мексиканские фанаты, зажигавшие в Казани, добавят красок. Но пока в Сочи довольно серо. Вот и сборная Новой Зеландии, приехавшая на «Фишт» к 11 утра, смотрелась на тренировке сонно и вальяжно.

А их главный тренер Энтони Хадсон, судя по всему, проснулся перед самым выездом из отеля — это выдавала его лохматость и небритость.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Новая Зеландия уже в Сочи <a href="https://t.co/X4ohB3z8Ce">pic.twitter.com/X4ohB3z8Ce</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/877090715389571073">June 20, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— После поражения от России в первом матче мы настроены очень решительно, — заверил английский тренер журналистов перед началом тренировки. — К сожалению, мы не сумели показать в Петербурге все, на что способны. Но я вижу, что мы прогрессируем. Даже второй тайм против России мы провели куда лучше, чем первый.

— Мексиканцы наверняка будут много владеть мячом. Как намерены их остановить?

— Мексика — сильный соперник. Команда мирового класса, никто не будет с этим спорить. Матч с Португалией это доказал. В октябре прошлого года мы играли с Мексикой товарищеский матч в США. На трибунах было 40 тысяч зрителей, которые в основном поддерживали мексиканцев. Мы тогда хоть и проиграли 1:2, но показали хороший футбол. И создали сопернику много проблем. Уверен, сейчас у нас есть шансы порадовать своего болельщика. Да, мы на этом турнире, наверное, самая маленькая команда. У нас нет больших звезд. Но у нас есть команда! У ребят горят глаза. Для нас предстоящий матч безумно важен. И за счет силы духа и желания мы можем добиться успеха.

— Капитан Крис Вуд провел в Санкт-Петербурге свой 50-й матч за сборную. Его игра — определяющий фактор для Новой Зеландии?

— Крис, конечно, очень вашен для нас. Он провел шикарный сезон за «Лидс». Но, повторю, успеха здесь в России и в будущем мы можем добиться только за счет командного духа и сплоченности. Не боимся мексиканцев!

— Вы сами англичанин, воспитывались как игрок в «Вест Хэме». Обращаетесь за советами как английским коллегам, ведь вам всего 36 — для тренера это мало.

— Конечно, знакомых у меня много, в том числе в Англии. Но лишние подсказки мне не нужны. Все и так понятно. Мы полны смелости сделать все, чтобы собой гордиться.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">PHOTOS I The <a href="https://twitter.com/hashtag/AllWhites?src=hash">#AllWhites</a> into training on a warm and wet morning in Sochi <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MEXNZL?src=hash">#MEXNZL</a> <a href="https://t.co/6DT1rrbzvL">pic.twitter.com/6DT1rrbzvL</a></p>— New Zealand Football (@NZ_Football) <a href="https://twitter.com/NZ_Football/status/877101288311451648">June 20, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Также на пресс-конференции выступил полузащитник «Мельбурн Виктори» с чилийскими корнями Марко Рохас. 25-летний хавбек высказался на самую злободневную тему:

— Жду второго матча с нетерпением. В первом матче у нас не все получилось. Теперь мы просто обязаны сыграть против Мексики успешнее. Хотя понятно, что команда нам будет противостоять очень сильная.

— Как вам новое правило, по которому судьи могут просматривать повторы спорных моментов?

— Пока оно себя оправдывает. Решения принимаются в итоге правильные. Другое дело, возникают паузы, которые ломают ритм матчей. Команды успевают порадоваться голу, а потом его могут отменить. Но это, наверное, не самое страшное. Ну, порадуетесь лишний раз — подумаешь? Важнее справедливое итоговое решение.

После пресс-конференции журналистам разрешили посмотреть первые 15 минут тренировки лучшей команды Океании.

Зрелище получилось малоинформативным: игроки знакомились с газоном, «попинали мяч» в парах, пробежались в легком темпе.

Занятнее было наблюдать за тем, как служба безопасности, строго соблюдающая правила дотошного ФИФА, муштровала волонтеров.

— Отчет времени пошел, — звучало из рации. — Через семь минут начинаем сгребать журналистов с медиа-трибуны.

— Время начала зачистки! — дал сигнал начальник. — Север, Юг, Восток, Запад — начинаем зачищать людей.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Заканчивается открытая часть тренировки Нов.Зеландии. По рации звучит: "Начинаем ЗАЧИСТКУ журналистов" ?? занятная терминология <a href="https://t.co/2t4RU18Xa6">pic.twitter.com/2t4RU18Xa6</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/877096845218111489">June 20, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Услышав такое, легко ощутить себя не на стадионе, а в горячей точке. Впрочем, терминология — это детали. Главное результат. Безопасности на турнире уделяется огромное внимание. Порой даже чересчур.

Напомним, что сборные Мексики и Новой Зеландии сыграют завтра в Сочи, начало игры — в 21.00 по московскому времени.

Филипп ПАПЕНКОВ

из Сочи.