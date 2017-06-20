Бравые новозеладнцы и сочинская «зачистка»
Переварив поражение от России, сборная Новой Зеландии полна решимости дать бой мексиканцам.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Атмосферой Кубка конфедераций в городе зимней Олимпиады проникнуться пока тяжело.
Виной тому совсем малое количество приезжих фанатов. На матче Австралия — Германия их было раз, два и обчелся. Да еще погода все последние дни совсем не курортная — почти всегда льет дождь.
Может, мексиканские фанаты, зажигавшие в Казани, добавят красок. Но пока в Сочи довольно серо. Вот и сборная Новой Зеландии, приехавшая на «Фишт» к 11 утра, смотрелась на тренировке сонно и вальяжно.
А их главный тренер Энтони Хадсон, судя по всему, проснулся перед самым выездом из отеля — это выдавала его лохматость и небритость.
— После поражения от России в первом матче мы настроены очень решительно, — заверил английский тренер журналистов перед началом тренировки. — К сожалению, мы не сумели показать в Петербурге все, на что способны. Но я вижу, что мы прогрессируем. Даже второй тайм против России мы провели куда лучше, чем первый.
— Мексиканцы наверняка будут много владеть мячом. Как намерены их остановить?
— Мексика — сильный соперник. Команда мирового класса, никто не будет с этим спорить. Матч с Португалией это доказал. В октябре прошлого года мы играли с Мексикой товарищеский матч в США. На трибунах было 40 тысяч зрителей, которые в основном поддерживали мексиканцев. Мы тогда хоть и проиграли 1:2, но показали хороший футбол. И создали сопернику много проблем. Уверен, сейчас у нас есть шансы порадовать своего болельщика. Да, мы на этом турнире, наверное, самая маленькая команда. У нас нет больших звезд. Но у нас есть команда! У ребят горят глаза. Для нас предстоящий матч безумно важен. И за счет силы духа и желания мы можем добиться успеха.
— Капитан Крис Вуд провел в
— Крис, конечно, очень вашен для нас. Он провел шикарный сезон за «Лидс». Но, повторю, успеха здесь в России и в будущем мы можем добиться только за счет командного духа и сплоченности. Не боимся мексиканцев!
— Вы сами англичанин, воспитывались как игрок в «Вест Хэме». Обращаетесь за советами как английским коллегам, ведь вам всего 36 — для тренера это мало.
— Конечно, знакомых у меня много, в том числе в Англии. Но лишние подсказки мне не нужны. Все и так понятно. Мы полны смелости сделать все, чтобы собой гордиться.
Также на
— Жду второго матча с нетерпением. В первом матче у нас не все получилось. Теперь мы просто обязаны сыграть против Мексики успешнее. Хотя понятно, что команда нам будет противостоять очень сильная.
— Как вам новое правило, по которому судьи могут просматривать повторы спорных моментов?
— Пока оно себя оправдывает. Решения принимаются в итоге правильные. Другое дело, возникают паузы, которые ломают ритм матчей. Команды успевают порадоваться голу, а потом его могут отменить. Но это, наверное, не самое страшное. Ну, порадуетесь лишний раз — подумаешь? Важнее справедливое итоговое решение.
После
Зрелище получилось малоинформативным: игроки знакомились с газоном, «попинали мяч» в парах, пробежались в легком темпе.
Занятнее было наблюдать за тем, как служба безопасности, строго соблюдающая правила дотошного ФИФА, муштровала волонтеров.
— Отчет времени пошел, — звучало из рации. — Через семь минут начинаем сгребать журналистов с
— Время начала зачистки! — дал сигнал начальник. — Север, Юг, Восток, Запад — начинаем зачищать людей.
Услышав такое, легко ощутить себя не на стадионе, а в горячей точке. Впрочем, терминология — это детали. Главное результат. Безопасности на турнире уделяется огромное внимание. Порой даже чересчур.
Напомним, что сборные Мексики и Новой Зеландии сыграют завтра в Сочи, начало игры — в 21.00 по московскому времени.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Сочи.
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