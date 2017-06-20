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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30132163/
20 июня 2017, 14:49 | Чемпионат.com

Стогниенко: Меня сборная Мексики пугает больше, чем Португалия

Спортивный комментатор Владимир Стогниенко поделился мыслями о предстоящем матче Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.

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© РИА "Новости"

«Португалия, конечно, значительно более разнообразная в атаке команда, чем раньше. Но если в атакующей линии появляются новые кадры, то в защите совсем всё скучно и уязвимо. С появлением новых атакующих игроков у Португалии появилось очень много вариантов в нападении. Хотя традиционно считалось, что у португальцев проблемы с центрфорвардом, но сегодня на этой позиции играет Криштиану.

Я не думаю, что будет прямо совсем всё страшно, но наша сборная должна играть значительно быстрее, чем с новозеландцами, и делать гораздо меньше ошибок. Хотя увеличение скорости и уменьшение ошибок — это уже достаточно сложно. Но, откровенно говоря, меня Мексика пугает больше — уж очень быстрая команда, — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Поляковым.

Матч группы А Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:00 мск.
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