Стогниенко: Меня сборная Мексики пугает больше, чем Португалия

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«Португалия, конечно, значительно более разнообразная в атаке команда, чем раньше. Но если в атакующей линии появляются новые кадры, то в защите совсем всё скучно и уязвимо. С появлением новых атакующих игроков у Португалии появилось очень много вариантов в нападении. Хотя традиционно считалось, что у португальцев проблемы с центрфорвардом, но сегодня на этой позиции играет Криштиану.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 -:- Мексика Россия

Я не думаю, что будет прямо совсем всё страшно, но наша сборная должна играть значительно быстрее, чем с новозеландцами, и делать гораздо меньше ошибок. Хотя увеличение скорости и уменьшение ошибок — это уже достаточно сложно. Но, откровенно говоря, меня Мексика пугает больше — уж очень быстрая команда, — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Поляковым.

Матч группы А Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 18:00 мск.