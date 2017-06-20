Казань довольна эффектом от граффити с Роналду и планирует сюрприз для сборной России

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Граффити с изображением Роналду было презентовано 14 июня, накануне приезда сборной Португалии в Казань на матч с командой Мексики, который прошел в воскресенье и завершился со счетом 2:2. Граффити было нарисовано на одном из домов рядом с гостиницей, где располагалась португальская команда.

«Вы знаете, что мы заполняем город различными граффити уже несколько лет, но конкретно этот фрагмент родился спонтанно, в голове мэра города Ильсура Метшина, когда мы готовили площадки для размещения гостей, — рассказала Прокофьева. — Он делал обход и предложил подобную идею как открытку, как замечательное приветствие от города, которое будет видно из окна футболиста. Мы нашли граффитиста в Набережных Челнах, хотя работал он по рисунку одного мексиканского художника».

«Уверены, работа станет местной достопримечательностью. Получилось неожиданно и здорово», — не стала скрывать восторга главный архитектор Казани. «Мы совершенно не ожидали такого резонанса. Конечно, мы придумаем еще что- нибудь», — ответила она на вопрос корреспондента ТАСС о возможности сюрприза для сборной России, которая проведет на «Казань-Арене» матч третьего тура группового этапа с мексиканцами 24 июня.

Казани осталось принять два матча группового этапа (Германия — Чили 22 июня и Мексика — Россия 24 июня) и один из полуфиналов (28 июня).

Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский «Реал», четыре раза признавался лучшим футболистом мира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В Кубке конфедераций он примет участие впервые.