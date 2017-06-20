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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30131697/
20 июня 2017, 14:15 | Р-Спорт

Болельщики смогут попасть на стадион «Спартак» за 3 часа до матча Россия — Португалия

МОCКВА, 20 июн — Р-Спорт. Проход болельщиков на матч Кубка конфедераций между сборными России и Португалии, который пройдет в Москве на стадионе «Спартак», откроется за три часа до начала игры, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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© AFP 2017

Встреча сборных команд России и Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций намечена на среду.

Ввиду большого зрительского интереса проход на стадион «Спартак» будет открыт в 15:00 по московскому времени, а сам матч начнется в 18:00.

После первого тура россияне лидируют в группе А, имея в активе три очка за победу над новозеландцами (2:0). Португальцы делят второе-третье места с командой Мексики, с которой они сыграли вничью (2:2).
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