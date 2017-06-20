Болельщики смогут попасть на стадион «Спартак» за 3 часа до матча Россия — Португалия
МОCКВА, 20 июн —
Р-Спорт. Проход болельщиков на матч Кубка конфедераций между сборными России и Португалии, который пройдет в Москве на стадионе «Спартак», откроется за три часа до начала игры, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча сборных команд России и Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций намечена на среду.
Ввиду большого зрительского интереса проход на стадион «Спартак» будет открыт в 15:00 по московскому времени, а сам матч начнется в 18:00.
После первого тура россияне лидируют в группе А, имея в активе три очка за победу над новозеландцами (2:0). Португальцы делят
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