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Встреча сборных команд России и Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций намечена на среду.

Ввиду большого зрительского интереса проход на стадион «Спартак» будет открыт в 15:00 по московскому времени, а сам матч начнется в 18:00.