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Кубок конфедераций по футболу 2017
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20 июня 2017, 14:04 | Чемпионат.com

Орлов: Если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс

Комментатор Геннадий Орлов считает, что у сборной России будет шанс в матче с Португалией, если нападающего Криштиану Роналду арестуют.

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© РИА "Новости"

Напомним, что испанская прокуратура обвиняет форварда «Реала» в неуплате налогов.

«Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс. Вообще хозяевам обычно благоволят звезды, иногда судьи. Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее, но думаю, что сыграем вничью», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.

Матч Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена». Начало — 18:00 мск.
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