Орлов: Если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс
Комментатор Геннадий Орлов считает, что у сборной России будет шанс в матче с Португалией, если нападающего Криштиану Роналду арестуют.
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Напомним, что испанская прокуратура обвиняет форварда «Реала» в неуплате налогов.
«Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс. Вообще хозяевам обычно благоволят звезды, иногда судьи.
Матч Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена». Начало — 18:00 мск.
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