Орлов: Если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что испанская прокуратура обвиняет форварда «Реала» в неуплате налогов.

«Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс. Вообще хозяевам обычно благоволят звезды, иногда судьи. Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее, но думаю, что сыграем вничью», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.

Матч Россия — Португалия состоится 21 июня на стадионе «Открытие Арена». Начало — 18:00 мск.