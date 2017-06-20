Алексей Смертин: Теперь 1:7 от Португалии вспоминаю с улыбкой

«ОПРАВДАНИЯ — УДЕЛ СЛАБЫХ»

— Алексей, в составе сборной России вы трижды играли против португальцев. Начнем разговор с того злополучного матча 13 октября 2004 года (отборочный турнир ЧМ-2006), когда наша команда проиграла 1:7.

— Ну что сказать, все три моих матча против португальцев получились неудачными, и воспоминания о них одно хуже другого. Сейчас я, может быть, с улыбкой вспоминаю самое крупное поражение в истории сборной, но тогда я очень сильно переживал.

— В той игре поначалу для нас не все так драматично складывалось. При счете 0:0 судья не назначил чистый пенальти на Сычеве, а первый гол был забит Паулетой после того, как находящийся в офсайде Деку пропустил ему мяч…

— Все эти оправдания — удел слабых. Как у нас пытались объяснить это поражение? Мол, каждый удар португальцев в створ наших ворот становился голом. Но там были невероятные по красоте и точности удары. На такие способны лишь большие мастера. И вины нашего вратаря Славы Малофеева в этих пропущенных голах нет. Но, как говорят в Англии, счет на табло. Поэтому объяснять такое поражение каким-то стечением обстоятельств глупо.

— За несколько месяцев до этой игры состоялся матч в групповом турнире Евро-2004.

— Там еще в первом тайме удалили Сергея Овчинникова. Вдесятером с португальцами играть на равных сложно.

— 7 сентября 2005 года Россия и Португалия встретились на стадионе «Локомотив». Вы вышли с капитанской повязкой. Что вспомните о той игре?

— Я был настроен крайне агрессивно, очень хотелось дать бой за то поражение. Я себя перемотивировал, и это вылилось в две желтые карточки еще в первом тайме. Остался осадок от того, что подвел ребят своей излишне агрессивной игрой. Им пришлось играть больше половины матча в меньшинстве.

— Эта была равная игра почти без моментов.

— Совершенно верно.

— Но португальских звезд ведь удалось сдержать.

— Такое свойственно нашим людям: когда мы попадаем в сложную ситуацию, прилагать максимум усилий для ее исправления. В качестве примера вспоминаю знаменитый матч с Францией на «Стад де Франс» (отборочная встреча к Евро-2000 прошла 5 июня 1999 года, сборная России выиграла со счетом 3:2. — Прим. ред.), когда нас устраивала только победа. А вот в 2005-м португальцев мы победить не смогли, играя вдесятером. Хотя показали качественный футбол.

«ПОРТУГАЛЬЦЫ БУДУТ ИГРАТЬ НА ПОБЕДУ»

— Перенесемся в наше время. Вначале о матче Россия — Новая Зеландия. Соперник ведь не создал нам проблем, поэтому игра не дала особой пищи для размышлений, так?

— Но мы предполагали, что в этой встрече будет именно такой рисунок игры и такой результат. Нам было важно успешно начать турнир, прежде всего с точки зрения результата — все-таки это был первый официальный матч сборной после неудачного Евро-2016.

— Оба гола новозеландцы фактически привезли себе сами. От португальцев таких подарков ждать вряд ли стоит.

— Я бы не стал фокусировать на этом внимание. Наши ребята забили отличные голы. А как вам переброс Глушакова? Это гол Дениса, несмотря на то что его записали как автогол. Оба наших мяча стали итогом замечательных комбинаций.

— В Англии вам доводилось играть против Криштиану, когда он выступал за «Манчестер Юнайтед»?

— Да, дважды. Один раз в составе «Чарльтона», другой — в составе «Фулхэма».

— По телевизору мы видим Роналду много лет, тем интереснее взгляд с поляны.

— Он был еще молодым, но уже тогда вся его мощь прослеживалась. Криштиану стремительно прогрессировал. Он часто прокидывал мяч мимо защитника, всю его технику и скорость я ощутил на себе. И какой бы ты зазор ни выбирал, без подстраховки сдержать Криштиану очень сложно.

— Почему весь мир знает, как он играет, но никто ничего с ним не может сделать?

— Он не один такой. Были еще Марадона, Зидан. И они, и Криштиану — великие футболисты, но все они командные игроки.

— И все-таки хотелось бы услышать от вас совет нашим футболистам, как нейтрализовать Роналду.

— Сейчас нет персональной опеки. Мне приходилось играть против Зидана, хотя это был товарищеский матч, он состоялся на «Стад де Франс» спустя год после той нашей победы….

— После этого матча под трибунами произошла массовая драка…

— Совершенно верно. Это стало следствием того серьезного настроя. Французы очень хотели взять реванш. Я размышлял перед матчем, как мне действовать прртив такого великого игрока? Ведь есть партнеры, они своевременно отдают ему передачи. И как бы ты ни пытался читать игру, действовать на опережение, партнеры тоже весьма квалифицированные. Они дают пас Зидану, когда ты не успеваешь его накрыть. А ему только стоит принять передачу, как он тут же разворачивает направление атаки. Все вышесказанное относится и к Роналду.

Мне доводилось играть против многих звездных футболистов. И как бы ты ни был максимально сконцентрирован, как бы ни играл самоотверженно, зачастую один в один ты просто уступаешь сопернику в силу того, что твои игровые качества уступают его качествам. В каких-то эпизодах футболист такого уровня может использовать момент так, как это не сделает никто другой. Но все же очень многое зависит от командных действий, какая бы звезда в составе ни была.

— Евгений Ловчев считает, что португальцы пойдут вперед и раскроются, потому что после ничьей с Мексикой им нужна только победа.

— Несомненно, они будут играть на победу, возьмут мяч под контроль, и наша задача играть как можно плотнее. Но команда играет так, как ей позволяет соперник. Футболисты Новой Зеландии нам давали время на принятие решений, позволяли сделать несколько лишних касаний. Португальцы этого не позволят. И это очень хорошо. Надо привыкать к такому темпу, такому накалу. Только так наша сборная сможет перейти на другой уровень.