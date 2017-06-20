Тренировка новозеландских футболистов в Сочи началась с 15-минутным опозданием

Сборная Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций проиграла команде России со счетом 0:2. В среду новозеландцы сыграют против сборной Мексики на сочинском стадионе «Фишт».

Во вторник новозеландская команда проводит тренировку на поле «Фишта». Занятие, которое должно было стартовать в полдень, началось с 15-минутным опозданием. В тренировке принимают участие 23 футболиста, находящиеся в расположении команды.