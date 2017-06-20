Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30130488/
20 июня 2017, 13:05 | Р-Спорт

Тренировка новозеландских футболистов в Сочи началась с 15-минутным опозданием

СОЧИ, 20 июн — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты Новой Зеландии тренируются в полном составе перед матчем с командой Мексики на сочинском стадионе «Фишт», однако занятие началось с 15-минутным опозданием.

Сборная Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций проиграла команде России со счетом 0:2. В среду новозеландцы сыграют против сборной Мексики на сочинском стадионе «Фишт».

Во вторник новозеландская команда проводит тренировку на поле «Фишта». Занятие, которое должно было стартовать в полдень, началось с 15-минутным опозданием. В тренировке принимают участие 23 футболиста, находящиеся в расположении команды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Австралия — Германия: фанаты из этих стран составили 1,41% от всех зрителей

Австралия — Германия: фанаты из этих стран составили 1,41% от всех зрителей

19 июня состоялся матч между сборными Австралии и Германии в рамках Кубка конфедераций. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и собрала 28 605 зрителей. Сборная Германии одержала победу со счётом 3:2.
Еще 7 новостей   Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?