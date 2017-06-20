Тренировка новозеландских футболистов в Сочи началась с 15-минутным опозданием
СОЧИ, 20 июн —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты Новой Зеландии тренируются в полном составе перед матчем с командой Мексики на сочинском стадионе «Фишт», однако занятие началось с 15-минутным опозданием.
Сборная Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций проиграла команде России со счетом 0:2. В среду новозеландцы сыграют против сборной Мексики на сочинском стадионе «Фишт».
Во вторник новозеландская команда проводит тренировку на поле «Фишта». Занятие, которое должно было стартовать в полдень, началось с 15-минутным опозданием. В тренировке принимают участие 23 футболиста, находящиеся в расположении команды.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter