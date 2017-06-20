Александр Мостовой: Главное — не бояться сборную Португалии и пытаться играть в свою игру
Бывший полузащитник «Бенфики» Александр Мостовой дал комментарий перед матчем сборной России с командой Португалии во 2-м туре Кубка конфедераций.
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Напомним, игра состоится 21 июня в Москве на стадионе «Открытие Арена» и стартует в 18.00 мск.
«Конечно, португальцы — фавориты. Глупо это отрицать. И дело не только в Криштиану Роналду, там и других классных ребят хватает. Но непобедимой эту команду не назовешь. Как и все южане, они могут увлечься,
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