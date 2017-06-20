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Распределение посетителей по регионам России и странам: жители Краснодарского края — 72,85%, прочих регионов России — 14,69%, Москвы и Московской области — 8,68%, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 1,53%, Германии — 1,21%, прочих стран — 0,52%, Татарстана — 0,31%, Австралии — 0,20%



Таким образом, на матче между Австралией и Германией болельщики из этих стран составили всего 1,41% от всех зрителей. Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.