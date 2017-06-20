Австралия — Германия: фанаты из этих стран составили 1,41% от всех зрителей
19 июня состоялся матч между сборными Австралии и Германии в рамках Кубка конфедераций. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и собрала 28 605 зрителей. Сборная Германии одержала победу со счётом 3:2.
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Распределение посетителей по регионам России и странам: жители Краснодарского края — 72,85%, прочих регионов России — 14,69%, Москвы и Московской области — 8,68%,
Таким образом, на матче между Австралией и Германией болельщики из этих стран составили всего 1,41% от всех зрителей. Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
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Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Йоахим Лев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|9
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Марк Гейгер (США)
|Боковой судья
|Джо Флетчер (Канада)
|Боковой судья
|Чарльз Моргант (США)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти