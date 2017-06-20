Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани

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БЕЗ МЕКСИКАНЦЕВ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ

Понедельник получился для Казани днем в футбольном плане разгрузочным и будним. Классная игра между Португалией и Мексикой позади, новые звездные битвы на футбольном поле состоятся через несколько дней, вот и погрузился город на время обратно в привычную размеренную жизнь, где о Кубке конфедераций напоминают лишь многочисленные плакаты и афиши, развешанные на каждом углу.

фоторепортаж Португалия сыграла вничью с Мексикой на Кубке конфедераций Сборная Португалии сыграла вничью с командой Мексики со счетом 2:2 в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России.

Без шумных и веселых мексиканцев, которые почти все разъехались, чего уж тут скрывать, скучновато. До сих пор перед глазами их пляски и гулянья, устроенные в воскресенье, и очень хочется продолжения. «Почему ваших болельщиков так много? Португалия куда ближе, а ее фанатов почти нет. Ваша страна — за тридевять земель, но ведь не испугали никого расстояния и цены», — поинтересовался я накануне у журналиста телеканала Azteca Хосе Карлоса Ороско.

— Все очень просто, — ответил зарубежный коллега. — У нас в стране люди просто обожают футбол. И на любом турнире поддержка у команды сумасшедшая. Имею в виду не только чемпионаты мира. На Кубке конфедераций в Бразилии все было точно так же. Думаю, суммарно Россию посетит не менее 10 тысяч наших соотечественников.

Прозвучало внушительно. А сюда, в Казань, мексиканцы еще вернутся — в третьем туре их команде встречаться как раз с нашей сборной. Так что — скоро повеселимся!

ЖДЕМ ДО 15 ТЫСЯЧ ЧИЛИЙЦЕВ?!

Затишье точно не продлится долго, ведь постепенно начинают прибывать болельщики из Чили, которые по темпераменту и умению делать шоу коллегам из Северной Америки ни в чем не уступят. Москва в этом уже успела убедиться, скоро очередь дойдет и до Казани. Пока гостей в красных цветах здесь можно встретить лишь изредка — основная масса подъедет ближе к матчу. Тогда уже и пойдут танцы с песнями, да такие, что на уши встанет весь город. Троица, с которой поговорил в понедельник вечером, пообещала: «Нас будет не менее 15 тысяч, то есть куда больше, чем в Москве на игре с Камеруном». Ждем!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Первые чилийские болельщики уже в Казани. Обещают, что их тут будет в день матча под 15 тысяч человек. <a href="https://t.co/J6tD9unxWa">pic.twitter.com/J6tD9unxWa</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/876888695021998081">June 19, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За день до матча с Германией прилетит и сама сборная Чили. Она изменила первоначальные планы, не захотела перемещаться в Казань раньше времени и пока осталась в Москве. А вот немцы уже прибыли из Сочи, заселившись в тот же самый отель, где последнюю неделю провел Криштиану и его Португалия.

Понедельник. Казань. Прибытие чемпионов мира в отель. Спорт-Экспресс

ЛЕВУ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ В РОССИИ

Особенного ажиотажа при встрече не наблюдалось. Возможно, потому что на дворе стояла глубокая ночь. Или потому что звезд калибра Роналду в этом составе Германии нет. Или людей напугали высокие ограждения, заставляющие наблюдать за за командой издалека. Присутствовали у гостиницы лишь пара десятков журналистов (бразильских, немецких, российских) да несколько болельщиков. На мольбы последних о совместных фотографиях и автографах откликнулись двое — Йоахим Лев и Мустафи. Они быстро расписались, улыбнулись под камеры, а спросить у главного тренера успели лишь одно: нравится ли ему в России. «Да, очень», — не задумываясь, сказал Лев и откланялся.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Несмотря на глубокую ночь, минутку Йоахим Лев и Мустафи болельщикам уделили.) <a href="https://t.co/5SMTF2RuXZ">pic.twitter.com/5SMTF2RuXZ</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/876941520108224512">June 19, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сегодня у сборной Германии выходной день.

Понедельник. Казань. Собиратели автографов из Японии. Спорт-Экспресс

ГОСТИ ИЗ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Среди группы болельщиков, встречавших чемпионов мира, особенно выделялась парочка из Японии. Их сборной на турнире нет, но Юсуке и Генки все равно прилетели. У них есть очень важное дело — расширение коллекции футболок с автографами. С собой к отелю они привезли аж три внушительные сумки, наполненные как майками (безымянными, на каждую наносится ровно по одной подписи), так и распечатанными фотографиями.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">Сборной Японии на <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> нет. Зато болельщики - есть. Да ещё необычные - у человека на видео 500 футболок, подписанных звёздами. <a href="https://t.co/QcbAm68AMA">pic.twitter.com/QcbAm68AMA</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/876965593961951233">June 20, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Меня не расстраивает, что нашей команды нет на Кубке конфедераций, — сказал Юсуке. — Посмотреть крупный международный турнир — это уже здорово. А нашу команду мы обязательно увидим здесь через год на чемпионате мира. И сами непременно приедем.

— Как вам Россия?

— До Казани успели посмотреть Москву. Все очень здорово! Кроме холода, разумеется. Вроде лето, а такая низкая температура….

— Затратным вышло путешествие?

— Уже потратили порядка 1500 долларов на человека. Летели из Хиросимы — с пересадками в Токио и Москве.

— Расскажите же о своей чудесной коллекции. Сколько уже маек насобирали?

— 500 штук. Начал 10 лет назад. Первой, кажется, стала футболка «Реала», подписанная Иваном Эльгерой. Любимая среди них — Роберто Баджо. Он был моим кумиром. Совсем маленьким смотрел его игру по телевизору на ЧМ-1994.

— Есть хотя бы одна российская?

— Да. От Мостового. Он подписал мне ее как раз во время чемпионата мира в Японии.

— Других наших футболистов знаете?

— Аршавин. Карпин. Еще и клуб назову любимый — «Зенит». Потому что в нем играл Халк, который до Европы выступал в нашей стране.

— Кто будет главной целью в сборной Германии?

— Дракслер. Тер Штеген. Киммих!

План парням выполнить пока не удалось — все трое перечисленных из автобуса сразу же забежали в отель. Хотя дежурство зря все равно не прошло, и от росчерков Лева и Мустафи они были в восторге. Да и все еще впереди — будут сюда приходить ежедневно, выжидая моменты, когда Германия соберется на прогулку или тренировку.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Казани.