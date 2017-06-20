Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани
Корреспондент «СЭ» — о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017.
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БЕЗ МЕКСИКАНЦЕВ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ
Понедельник получился для Казани днем в футбольном плане разгрузочным и будним. Классная игра между Португалией и Мексикой позади, новые звездные битвы на футбольном поле состоятся через несколько дней, вот и погрузился город на время обратно в привычную размеренную жизнь, где о Кубке конфедераций напоминают лишь многочисленные плакаты и афиши, развешанные на каждом углу.
Без шумных и веселых мексиканцев, которые почти все разъехались, чего уж тут скрывать, скучновато. До сих пор перед глазами их пляски и гулянья, устроенные в воскресенье, и очень хочется продолжения. «Почему ваших болельщиков так много? Португалия куда ближе, а ее фанатов почти нет. Ваша страна — за тридевять земель, но ведь не испугали никого расстояния и цены», — поинтересовался я накануне у журналиста телеканала Azteca Хосе Карлоса Ороско.
— Все очень просто, — ответил зарубежный коллега. — У нас в стране люди просто обожают футбол. И на любом турнире поддержка у команды сумасшедшая. Имею в виду не только чемпионаты мира. На Кубке конфедераций в Бразилии все было точно так же. Думаю, суммарно Россию посетит не менее 10 тысяч наших соотечественников.
Прозвучало внушительно. А сюда, в Казань, мексиканцы еще вернутся — в третьем туре их команде встречаться как раз с нашей сборной. Так что — скоро повеселимся!
ЖДЕМ ДО 15 ТЫСЯЧ ЧИЛИЙЦЕВ?!
Затишье точно не продлится долго, ведь постепенно начинают прибывать болельщики из Чили, которые по темпераменту и умению делать шоу коллегам из Северной Америки ни в чем не уступят. Москва в этом уже успела убедиться, скоро очередь дойдет и до Казани. Пока гостей в красных цветах здесь можно встретить лишь изредка — основная масса подъедет ближе к матчу. Тогда уже и пойдут танцы с песнями, да такие, что на уши встанет весь город. Троица, с которой поговорил в понедельник вечером, пообещала: «Нас будет не менее 15 тысяч, то есть куда больше, чем в Москве на игре с Камеруном». Ждем!
За день до матча с Германией прилетит и сама сборная Чили. Она изменила первоначальные планы, не захотела перемещаться в Казань раньше времени и пока осталась в Москве. А вот немцы уже прибыли из Сочи, заселившись в тот же самый отель, где последнюю неделю провел Криштиану и его Португалия.
ЛЕВУ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ В РОССИИ
Особенного ажиотажа при встрече не наблюдалось. Возможно, потому что на дворе стояла глубокая ночь. Или потому что звезд калибра Роналду в этом составе Германии нет. Или людей напугали высокие ограждения, заставляющие наблюдать за за командой издалека. Присутствовали у гостиницы лишь пара десятков журналистов (бразильских, немецких, российских) да несколько болельщиков. На мольбы последних о совместных фотографиях и автографах откликнулись двое — Йоахим Лев и Мустафи. Они быстро расписались, улыбнулись под камеры, а спросить у главного тренера успели лишь одно: нравится ли ему в России. «Да, очень», — не задумываясь, сказал Лев и откланялся.
Сегодня у сборной Германии выходной день.
ГОСТИ ИЗ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Среди группы болельщиков, встречавших чемпионов мира, особенно выделялась парочка из Японии. Их сборной на турнире нет, но Юсуке и Генки все равно прилетели. У них есть очень важное дело — расширение коллекции футболок с автографами. С собой к отелю они привезли аж три внушительные сумки, наполненные как майками (безымянными, на каждую наносится ровно по одной подписи), так и распечатанными фотографиями.
— Меня не расстраивает, что нашей команды нет на Кубке конфедераций, — сказал Юсуке. — Посмотреть крупный международный турнир — это уже здорово. А нашу команду мы обязательно увидим здесь через год на чемпионате мира. И сами непременно приедем.
— Как вам Россия?
— До Казани успели посмотреть Москву. Все очень здорово! Кроме холода, разумеется. Вроде лето, а такая низкая температура….
— Затратным вышло путешествие?
— Уже потратили порядка 1500 долларов на человека. Летели из Хиросимы — с пересадками в Токио и Москве.
— Расскажите же о своей чудесной коллекции. Сколько уже маек насобирали?
— 500 штук. Начал 10 лет назад. Первой, кажется, стала футболка «Реала», подписанная Иваном Эльгерой. Любимая среди них — Роберто Баджо. Он был моим кумиром. Совсем маленьким смотрел его игру по телевизору на ЧМ-1994.
— Есть хотя бы одна российская?
— Да. От Мостового. Он подписал мне ее как раз во время чемпионата мира в Японии.
— Других наших футболистов знаете?
— Аршавин. Карпин. Еще и клуб назову любимый — «Зенит». Потому что в нем играл Халк, который до Европы выступал в нашей стране.
— Кто будет главной целью в сборной Германии?
— Дракслер. Тер Штеген. Киммих!
План парням выполнить пока не удалось — все трое перечисленных из автобуса сразу же забежали в отель. Хотя дежурство зря все равно не прошло, и от росчерков Лева и Мустафи они были в восторге. Да и все еще впереди — будут сюда приходить ежедневно, выжидая моменты, когда Германия соберется на прогулку или тренировку.
Михаил ГОНЧАРОВ
из Казани.
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