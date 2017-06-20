Хадсон: Сборная Новой Зеландии будет смело играть в матче с мексиканцами
СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Сборная Новой Зеландии по футболу не испытывает страха перед матчем Кубка конфедераций с командой Мексики. Об этом сообщил во вторник журналистам главный тренер сборной Энтони Хадсон.
Сборные Новой Зеландии и Мексики сыграют 21 июня в Сочи на стадионе «Фишт».
«Мы хотим добиться результата. На эту игру мы не выходим со страхом и не будем относиться к сопернику с чрезмерным уважением. Мы будем действовать смело и хотим победить», — сказал тренер.
По словам тренера, в первом матче на турнире с португальцами (2:2) его команда не показала той игры, которую от нее ждали. «Мы думаем, что могли сделать больше в том матче. Но нам представляется очередная возможность показать, что мы хорошая команда и можем хорошо играть», — сказал Хадсон.
«Мы — команда, обладающая большим духом и очень сплоченным коллективом, — продолжил специалист. — Но при этом у нас молодая команда. Сборная Мексики — великая футбольная держава. Но мы выложимся на сто процентов в матче», — подчеркнул тренер.
По мнению Хадсона, сборная Мексики в предстоящем матче будет использовать тот же стиль игры, что и в предыдущих. «Но если они поменяют стиль, мы сделаем то же самое. Мы будем готовы к любым изменениям в игре соперника и не дадим нас удивить», — заключил тренер Новой Зеландии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter