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Кубок конфедераций по футболу 2017
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21.06 не начался Мексика
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30130253/
20 июня 2017, 12:45 | ТАСС

Хадсон: Сборная Новой Зеландии будет смело играть в матче с мексиканцами

СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Сборная Новой Зеландии по футболу не испытывает страха перед матчем Кубка конфедераций с командой Мексики. Об этом сообщил во вторник журналистам главный тренер сборной Энтони Хадсон.

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© ИТАР-ТАСС

Сборные Новой Зеландии и Мексики сыграют 21 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

«Мы хотим добиться результата. На эту игру мы не выходим со страхом и не будем относиться к сопернику с чрезмерным уважением. Мы будем действовать смело и хотим победить», — сказал тренер.

По словам тренера, в первом матче на турнире с португальцами (2:2) его команда не показала той игры, которую от нее ждали. «Мы думаем, что могли сделать больше в том матче. Но нам представляется очередная возможность показать, что мы хорошая команда и можем хорошо играть», — сказал Хадсон.

«Мы — команда, обладающая большим духом и очень сплоченным коллективом, — продолжил специалист. — Но при этом у нас молодая команда. Сборная Мексики — великая футбольная держава. Но мы выложимся на сто процентов в матче», — подчеркнул тренер.

По мнению Хадсона, сборная Мексики в предстоящем матче будет использовать тот же стиль игры, что и в предыдущих. «Но если они поменяют стиль, мы сделаем то же самое. Мы будем готовы к любым изменениям в игре соперника и не дадим нас удивить», — заключил тренер Новой Зеландии.
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