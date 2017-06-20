Карелин: Матчи Кубка конфедераций являются для российских футболистов экзаменом
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кубок конфедераций является для футболистов сборной России хорошей проверкой, каждый матч играет роль своеобразного экзамена. Таким мнением в
пресс-центре для неаккредитованных журналистов поделился трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной думы Александр Карелин.
В первом матче турнира, который состоялся 17 июня, российская команда обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. 21 июня сборная России сыграет с португальцами, 24 июня — с мексиканцами.
«Данный турнир станет прекрасной проверкой для наших ребят, каждый матч будет играть роль своеобразного экзамена. У тренеров будет прекрасный шанс опробовать состав, а у ребят — проявить себя, оставить след в истории, а не остаться одним из хроники. Желаю им удачи, хочу, чтобы они дали нам повод гордиться российским футболом», — заявил Карелин.
По словам Карелина, Кубок конфедераций покажет не только уровень развития футбола в стране, но и способность России проводить такие крупные спортивные праздники.
Кубок конфедераций проходит в Москве, Сочи, Санкт- Петербурге и Казани. Турнир завершится 2 июля.
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