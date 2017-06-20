Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30130252/
20 июня 2017, 12:47 | ТАСС

Карелин: Матчи Кубка конфедераций являются для российских футболистов экзаменом

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Кубок конфедераций является для футболистов сборной России хорошей проверкой, каждый матч играет роль своеобразного экзамена. Таким мнением в пресс-центре для неаккредитованных журналистов поделился трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной думы Александр Карелин.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

В первом матче турнира, который состоялся 17 июня, российская команда обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. 21 июня сборная России сыграет с португальцами, 24 июня — с мексиканцами.

«Данный турнир станет прекрасной проверкой для наших ребят, каждый матч будет играть роль своеобразного экзамена. У тренеров будет прекрасный шанс опробовать состав, а у ребят — проявить себя, оставить след в истории, а не остаться одним из хроники. Желаю им удачи, хочу, чтобы они дали нам повод гордиться российским футболом», — заявил Карелин.

По словам Карелина, Кубок конфедераций покажет не только уровень развития футбола в стране, но и способность России проводить такие крупные спортивные праздники.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Сочи, Санкт- Петербурге и Казани. Турнир завершится 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Хадсон: Сборная Новой Зеландии будет смело играть в матче с мексиканцами

Хадсон: Сборная Новой Зеландии будет смело играть в матче с мексиканцами

СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Сборная Новой Зеландии по футболу не испытывает страха перед матчем Кубка конфедераций с командой Мексики. Об этом сообщил во вторник журналистам главный тренер сборной Энтони Хадсон.
Еще 7 новостей   Все новости
20 июня

Губернатор: перенос Гран-при России на осень позволит Сочи лучше подготовиться к ЧМ-2018

IAAF до 1 июля оформит свод правил для российских участников ЧМ-2017

Покровская: отсутствие у бассейна навеса от солнца создаст проблемы синхронисткам на ЧМ
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?