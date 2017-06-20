Валерий Непомнящий: На Кубке конфедераций переживаю за две команды

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«Мне пока трудно сказать, кто фаворит всего турнира. По вполне понятным причинам я переживаю на Кубке конфедераций за две команды: Россию и Камерун (с «Неукротимыми львами» Валерий Кузьмич работал на ЧМ-1990, где вывел африканскую команду в четвертьфинал). Увы, но африканцы проиграли чилийцам, хотя смотрелись достойно. Все решилось в самой концовке, благодаря индивидуальному мастерству двух главных звезд южноамериканцев — Видаля и Санчеса.

Немцы по счету с трудом обыграли австралийцев, но сложилось впечатление, что они потратили не так много сил, да и вратарь бундестим Лено допустил явные ошибки в пропущенных мячах, — заявил специалист.

Отметим, что 21 июня сборная России проведет матч против действующего чемпиона Европы — команды Португалии. Игра состоится в Москве и стартует в 18.00 мск.