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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30130041/
20 июня 2017, 12:34 | Советский спорт

Валерий Непомнящий: На Кубке конфедераций переживаю за две команды

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий в интервью «Свободной прессе» высказался о матчах Кубка конфедераций.

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© РИА "Новости"

«Мне пока трудно сказать, кто фаворит всего турнира. По вполне понятным причинам я переживаю на Кубке конфедераций за две команды: Россию и Камерун (с «Неукротимыми львами» Валерий Кузьмич работал на ЧМ-1990, где вывел африканскую команду в четвертьфинал). Увы, но африканцы проиграли чилийцам, хотя смотрелись достойно. Все решилось в самой концовке, благодаря индивидуальному мастерству двух главных звезд южноамериканцев — Видаля и Санчеса.

Немцы по счету с трудом обыграли австралийцев, но сложилось впечатление, что они потратили не так много сил, да и вратарь бундестим Лено допустил явные ошибки в пропущенных мячах, — заявил специалист.

Отметим, что 21 июня сборная России проведет матч против действующего чемпиона Европы — команды Португалии. Игра состоится в Москве и стартует в 18.00 мск.
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