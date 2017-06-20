Специально для гостей Кубка конфедераций в Казани разработали хачапури в форме мяча

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Когда речь зашла о подготовке к Кубку конфедераций, мы подумали над идеей готовки любимых блюд знаменитых футболистов. Но, так как мы грузинский ресторан, самое популярное блюдо в нашем ресторане — это хачапури по- аджарски, мы решили его видоизменить», — пояснила она.

Вместо хачапури в форме лодочки с куриным яйцом, в кафе начали готовить круглое хачапури с 11 перепелиными яйцами, символизирующими футбольную команду. «Хотели, чтобы название блюда было с футбольным акцентом, но по-грузински, назвали его матчапури», — добавила Лимарева.

Кроме того, некоторые кафе и рестораны Казани к Кубку конфедераций приготовили специальный декор — надутые футбольные шары. Для привлечения болельщиков во многих заведениях показывают прямую трансляцию матчей. Кафе и рестораны Казани, которые находятся в историческом центре города, к Кубку конфедераций по футболу подготовили национальные страницы в меню, так как татарская кухня пользуется большой популярностью среди туристов и привлекает дополнительных гостей в заведения.