Юные спортсмены, инвалиды и волонтеры в Сочи получили билеты на Кубок конфедераций
СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Социальная программа оргкомитета «Россия-2018» по выделению билетов на Кубок конфедераций начала действовать в Сочи. Посетить матчи на стадионе «Фишт» бесплатно смогут спортсмены с инвалидностью, воспитанники спортивных школ и многодетные семьи, сообщила сегодня
пресс-служба администрации города-курорта.
«В рамках реализации билетной программы оргкомитет “Россия-2018” по согласованию с Международной федерацией футбола инициировал социальную программу помощи отдельным категориям граждан. Билеты на футбол распространяются среди людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, воспитанников детских домов, учащихся спортшкол и участников волонтерской программы», — отмечается в сообщении мэрии Сочи.
Одними из первых на матче сборных Германии и Австралии, который прошел в понедельник, побывали
Ранее ТАСС сообщал, что стадион «Фишт» к Кубку конфедераций был реконструирован с учетом всех требований ФИФА по безбарьерности среды. На спортивном объекте для инвалидов выделены специальные места на трибунах, построены широкие пандусы и установлены приспособленные для перевозки колясок лифты.
Кубок конфедераций проходит в Москве,
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