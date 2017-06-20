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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
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Новая Зеландия 0
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Чили 2
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Германия 3
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21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30129108/
20 июня 2017, 11:25 | ТАСС

Юные спортсмены, инвалиды и волонтеры в Сочи получили билеты на Кубок конфедераций

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Социальная программа оргкомитета «Россия-2018» по выделению билетов на Кубок конфедераций начала действовать в Сочи. Посетить матчи на стадионе «Фишт» бесплатно смогут спортсмены с инвалидностью, воспитанники спортивных школ и многодетные семьи, сообщила сегодня пресс-служба администрации города-курорта.

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«В рамках реализации билетной программы оргкомитет “Россия-2018” по согласованию с Международной федерацией футбола инициировал социальную программу помощи отдельным категориям граждан. Билеты на футбол распространяются среди людей с ограниченными возможностями, многодетных семей, воспитанников детских домов, учащихся спортшкол и участников волонтерской программы», — отмечается в сообщении мэрии Сочи.

Одними из первых на матче сборных Германии и Австралии, который прошел в понедельник, побывали инвалиды-колясочники, посещающие городской физкультурно-спортивный центр для людей с ограниченными возможностями. Сейчас в его залах занимаются около 200 сочинцев, создана и паралимпийская команда по футболу.

Ранее ТАСС сообщал, что стадион «Фишт» к Кубку конфедераций был реконструирован с учетом всех требований ФИФА по безбарьерности среды. На спортивном объекте для инвалидов выделены специальные места на трибунах, построены широкие пандусы и установлены приспособленные для перевозки колясок лифты.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.
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