Сборная России показала лучшую статистику в первом туре Кубка конфедераций

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Море голов

Кубок конфедераций — турнир официальный, но все-так больше похожий, если сравнивать с трапезой, на аперитив перед долгожданным и обильным пиром, которым станет чемпионат мира через год.

От этого и отношение команд к турниру. Вроде бы все участники приехали в Россию с серьезными намерениями, но у Германии, например, состав собран Йоакимом Левом «на перспективу», без многих лидеров, а футбол сборные показывают яркий и в основном раскрепощенный. Очевидно, что через год напряжения от давления результата в действиях футболистов станет куда больше.

Зато оборотной стороной этой медали является результативность.

Только две сборных из восьми не смогли отличиться в стартовых матчах, а все остальные забили не меньше двух голов каждая!

Выделились здесь те, кому и положено по статусу. Действующие чемпионы мира из Германии, пусть и не в оптимальном составе, загрузили австралийцам три гола, одержав достаточно уверенную, несмотря на счет, победу (3:2).

Всего в первом туре Кубка конфедераций было забито 13 мячей — очень приличная и радующая зрителей цифра. Начало турнира вышло именно таким, каким его и ждали — зрелищным.

Видеоповторы

Тем не менее, главным инфоповодом первого тура Кубка конфедераций стали не голы засчитанные, а взятия ворот отмененные.

Все дело в нововведении ФИФА, которое Международная футбольная федерация пробует как раз на турнире в России. Система VAR позволяет судьям оперативно разбираться в спорных ситуациях и избегать ошибок.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа B, 18.06.2017, 21:00 0:2 Камерун Чили

Так, уже были отменены голы Португалии и Чили. В первом случае это помогло избежать прямого влияния арбитров на результат игры с Мексикой (2:2), а во втором сохранило интригу. Не забей чилийцы Камеруну два чистых мяча в последние десять минут, и мы бы и здесь говорили о прямом положительном влиянии VAR на исход встречи.

Ну и не стоит забывать, что данная система работала в первом туре не только против атаки. Изначально второй гол чилийцев в матче с Камеруном был не засчитан арбитрами, но после просмотра видеоповтора, фамилия Эдуардо Варгаса все же зажглась на табло «Открытие Арены».

Не все пока готовы принять видеоповторы как постоянный элемент футбола, но подобные высказывания сейчас выглядят скорее брюзжанием. А вот слова президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что видео в помощь арбитрам — будущее игры, кажутся абсолютно уместными.

Удачное начало России

Для сборной России первый в истории домашний турнир такого уровня начался как надо. Причем начался еще с жеребьевки. Получить в группу самую слабую сборную из участников да еще и начать соревнования матчей с ней — лучше не придумаешь.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 17.06.2017, 18:00 2:0 Россия Новая Зеландия

Другое дело, что подопечным Станислава Черчесова еще нужно было обыграть Новую Зеландию на поле, а с этим у нашей национальной команды периодически возникают трудности, даже когда она явный фаворит.

Впрочем, в данном случае никаких проблем не возникло. Россия доминировала на поле с первой до последней минуты, забила дважды и одержала убедительную викторию.

Качество игры сборной России, а вместе с тем, правда, и слабость соперника команды Черчесова подтверждаются и статистическими выкладками.

Голкипер Игорь Акинфеев провел первый «сухой» матч на крупном турнире с 2008 года, форвард Федор Смолов совершил наибольшее число удачных обводок в первом туре среди всех футболистов (9).

Сборная России выиграла больше всех единоборств (128) при равной эффективности с немецкой сборной (55%), а защитник Виктор Васин выходил победителем из персональных дуэлей 22 раза, действуя с эффективностью, а 85%, что также является лучшим показателем среди всех футболистов, игравших в первом туре.

Более того, на счету Васина 13 успешных верховых дуэлей из 13-ти в которых он сходился с новозеландскими форвардами на своей половине и защитниками при подачах россиянами угловых на чужой.

Наконец, сборная России нанесла больше всех ударов в створ ворот в первом туре (8), хотя всего заряжали по чужим воротам больше других подопечные Лева (16).

Все довольны

Несмотря на трудности при подготовке к турниру и опасения в том, что все пойдет в России гладко, начало Кубка конфедераций вышло очень позитивным.

Даже арена «Санкт-Петербург», где открывался турнир матчем хозяев с новозеландцами, не ударила в грязь лицом.

Пожалуй, единственным негативным моментом стали почти полностью пустые трибуны во время церемонии открытия, но решение назначить ее за два часа до начала первой игры, изначально вызывало вопросы.

«Организация Кубка конфедераций — прекрасная. Это касается всех игр первого тура. На данный момент турнир проходит отлично», — сказал Инфантино.

Учитывая, что турнир уже побывал на всех четырех заявленных аренах («Санкт-Петербург», «Открытие Арена», «Казань-Арена», «Фишт»), это не может не радовать.

Без сенсаций

Что касается спортивных результатов первого тура, то они не принесли сенсаций, хотя при этом смогли закрутить интригу в группе А.

Если сборная России одержала убедительную победу над Новой Зеландией, то Португалия с Мексикой разошлись боевым миром, и теперь борьба за выход в полуфинал между хозяевами и этими двумя сборными обещает быть еще более жаркой.

Несладко в сражении с португальцами подопечным Черчесова будет еще и потому, что вечно голодный до голов Криштиану Роналду поразить мексиканские ворота не сумел и теперь будет заряжен еще сильнее.

Что касается группы В, то там как раз все достаточно очевидно и закономерно. Сборным Чили и Германии прочили борьбу за первое место в квартете, и они уже в первом туре свои статусы оправдали.

При этом и Камерун, и Австралия смотрелись против грозных оппонентов достойно, хотя и не смогли организовать сенсаций. Отсутствие разгромов в первом туре — еще один плюс российского турнира.