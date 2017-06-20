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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
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Новая Зеландия 0
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Чили 2
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19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
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21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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Камерун
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30128436/
20 июня 2017, 10:42 | ТАСС

Информационные центры в Казани во время Кубка конфедераций посетили более 8 тысяч человек

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Более восьми тысяч человек посетили информационные центры для туристов в Казани в первые дни проведения Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

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Ранее в пяти точках Казани заработали информационные шатры, выполненные в форме футбольного мяча. В каждом центре работают по пять волонтеров во время футбольного турнира, которые владеют английским языком. Шатры будут работать все лето по графику с 10:30 до 18:30 мск, а во время Кубка конфедераций — с 9:00 до 21:00.

«Например, в период с 15 по 19 июня информационные шатры посетило более 8000 человек», — пояснил он.

Кроме туристов из России, центры посетили гости из Мексики, Португалии, Англии, Австралии, Тайваня, Испании и других стран. В шатрах туристам могут предложить карту города и официальный гид, который выпущен специально к началу туристического сезона и к Кубку конфедераций на пяти языках. Также туристы могут заказать специальные экскурсии, как на русском, так и на английском.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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