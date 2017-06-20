Информационные центры в Казани во время Кубка конфедераций посетили более 8 тысяч человек

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее в пяти точках Казани заработали информационные шатры, выполненные в форме футбольного мяча. В каждом центре работают по пять волонтеров во время футбольного турнира, которые владеют английским языком. Шатры будут работать все лето по графику с 10:30 до 18:30 мск, а во время Кубка конфедераций — с 9:00 до 21:00.

«Например, в период с 15 по 19 июня информационные шатры посетило более 8000 человек», — пояснил он.

Кроме туристов из России, центры посетили гости из Мексики, Португалии, Англии, Австралии, Тайваня, Испании и других стран. В шатрах туристам могут предложить карту города и официальный гид, который выпущен специально к началу туристического сезона и к Кубку конфедераций на пяти языках. Также туристы могут заказать специальные экскурсии, как на русском, так и на английском.