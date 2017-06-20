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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
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1/2 финала
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Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30127833/
20 июня 2017, 9:58 | Чемпионат.com

Лёв: Не жду, что спустя 10 дней дела в сборной Германии будут идти идеально

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу над Австралией (3:2) в первом матче группы В Кубка конфедераций.

«Нужно работать, чтобы добиться определённой стабильности, но не нужно ожидать многого. Не жду, что спустя 10 дней всё будет складываться идеально. Но игрой в матче с Австралией я полностью доволен.

Матч против Чили? Они могут менять схему игры и стиль по ходу матча, действия футболистов отработаны до автоматизма. Сборная Чили действует великолепно, — цитирует Лёва Goal.

Следующий матч сборная Германии проведёт 22 июня с Чили. Таблицу группы В Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».
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