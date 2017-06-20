Лёв: Не жду, что спустя 10 дней дела в сборной Германии будут идти идеально

«Нужно работать, чтобы добиться определённой стабильности, но не нужно ожидать многого. Не жду, что спустя 10 дней всё будет складываться идеально. Но игрой в матче с Австралией я полностью доволен.

Матч против Чили? Они могут менять схему игры и стиль по ходу матча, действия футболистов отработаны до автоматизма. Сборная Чили действует великолепно, — цитирует Лёва Goal.

Следующий матч сборная Германии проведёт 22 июня с Чили. Таблицу группы В Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».