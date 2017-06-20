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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
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Новая Зеландия 0
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Мексика 2
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21.06 не начался Мексика
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30126896/
20 июня 2017, 11:09 | Советский спорт

У наших игр с Португалией и Мексикой будет длинный след

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду.

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21 июня — Португалия. 24-го — Мексика. Условие задачи для сборной России: нужно сыграть так, чтобы опередить одного из предстоящих соперников в таблице.

И здесь необходимо пояснение. Португалия мало того что действующий чемпион Европы. На крупных турнирах последнего десятилетия — ЧМ и Евро — только два европейских соперника выбивали ее из розыгрыша. Испания и Германия. Самые-самые. Притом в плей-офф португальцы, можно сказать, завсегдатаи (единственная осечка случилась на ЧМ в Бразилии). Мексика, со своей стороны, выходила на чемпионатах мира из группы всенепременно. И вылетала на стадии плей-офф тоже исключительно от «больших» — Аргентины или Голландии.

Это я к тому, какой ментальной сложности задача перед Черчесовым и его командой. Потому что наша-то сборная за всю свою российскую историю проникла в плей-офф единожды, с Хиддинком на Евро-2008.

Удастся совершить доселе почти невозможное — сборная будет продвигаться к чемпионату мира с качественно новым настроением и качественно новым к ней отношением. Ибо все мы будем обязаны признать ее конкурентоспособной. Надежды навстречу ЧМ-2018 будут уже на что-то опираться. Команда вернет уважение и интерес к себе. Первый телеканал больше не посмеет побрезговать каким-то из ее контрольных матчей. А главное — сама команда почувствует себя более или менее своей в высоком мировом сообществе.

Вступительный наш турнирный матч с Новой Зеландией, с оглядкой на возможности соперника, больше смахивал на очередной контрольный. Но я смотрел первый тайм — и мелькала мысль, что Первый телеканал промахнулся, пренебрегши этой игрой в пользу какой-то очередной «Большой разницы». Команда внятно доказывала свою причастность к качественному футболу. Соблюдала все атакующие каноны. Были дальние удары. Любая передача, вскрывавшая новозеландскую оборону, находила живой и точный отклик у партнеров. Появилась, на удивление, даже по-бердыевски заточенная работа форвардов на линии последнего защитника.

А после перерыва все это пропало, растворилось. Глушаков потом емко и точно сказал: «Подстроились под соперника». Сползли на игру по минимально выигрышному счету. Внятность обернулась приблизительностью. Искал, но не находил партнеров Самедов. Что-то пытался инициировать Смолов. Игра распалась на атомы.

С тем и подходим к Португалии — Мексике. Качественный футбол в нашей команде переменчиво бродит. Не получается пока его закрепить — в сознании и, соответственно, в исполнении.

Два предстоящих матча плотно стоят в календаре. И если так сильно устали, выложив все, что было заготовлено, за тайм с Новой Зеландией, — то как выдюжить спаренную пытку южноевропейскими и латиноамериканскими технарями?

И потому самый актуальный запрос такой: сколько у нас бензина в баках? Потребуется не меньше, чем было запасено штабом Хиддинка в 2008-м.

Вот и приходим к тому, что вечная наша и главная футбольная ценность — физподготовка. Или выручит, или подведет под монастырь. И появится повод задать вопрос ребром: чем наши труженики мяча занимаются в профессиональной повседневности — в самом деле работают или больше прохлаждаются?
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