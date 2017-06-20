У наших игр с Португалией и Мексикой будет длинный след
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
21 июня — Португалия. 24-го — Мексика. Условие задачи для сборной России: нужно сыграть так, чтобы опередить одного из предстоящих соперников в таблице.
И здесь необходимо пояснение. Португалия мало того что действующий чемпион Европы. На крупных турнирах последнего десятилетия — ЧМ и Евро — только два европейских соперника выбивали ее из розыгрыша. Испания и Германия.
Это я к тому, какой ментальной сложности задача перед Черчесовым и его командой. Потому что
Удастся совершить доселе почти невозможное — сборная будет продвигаться к чемпионату мира с качественно новым настроением и качественно новым к ней отношением. Ибо все мы будем обязаны признать ее конкурентоспособной. Надежды навстречу ЧМ-2018 будут уже на
Вступительный наш турнирный матч с Новой Зеландией, с оглядкой на возможности соперника, больше смахивал на очередной контрольный. Но я смотрел первый тайм — и мелькала мысль, что Первый телеканал промахнулся, пренебрегши этой игрой в пользу
А после перерыва все это пропало, растворилось. Глушаков потом емко и точно сказал: «Подстроились под соперника». Сползли на игру по минимально выигрышному счету. Внятность обернулась приблизительностью. Искал, но не находил партнеров Самедов.
С тем и подходим к Португалии — Мексике. Качественный футбол в нашей команде переменчиво бродит. Не получается пока его закрепить — в сознании и, соответственно, в исполнении.
Два предстоящих матча плотно стоят в календаре. И если так сильно устали, выложив все, что было заготовлено, за тайм с Новой Зеландией, — то как выдюжить спаренную пытку южноевропейскими и латиноамериканскими технарями?
И потому самый актуальный запрос такой: сколько у нас бензина в баках? Потребуется не меньше, чем было запасено штабом Хиддинка в 2008-м.
Вот и приходим к тому, что вечная наша и главная футбольная ценность — физподготовка. Или выручит, или подведет под монастырь. И появится повод задать вопрос ребром: чем наши труженики мяча занимаются в профессиональной повседневности — в самом деле работают или больше прохлаждаются?
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