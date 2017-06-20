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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
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18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30126743/
20 июня 2017, 8:26 | Интерфакс

Мутко не увидел серьезных эксцессов на Кубке конфедераций

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что все неприятные моменты, которые могут случиться на Кубке конфедераций, предусмотреть невозможно, но в целом пока серьезных проблем не возникает.

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© РИА "Новости"
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«Мы большая страна, люди разные. Вопрос восприятия зависит от многого — города, жителей, гостеприимства, принципов морали. Мы это прорабатывать не собираемся. Мы такие, какие есть, не собираемся ничего ретушировать», — сказал Мутко «Интерфаксу» во вторник.

Так он ответил на вопрос о том, прорабатывались ли меры защиты болельщиков от мошенников после того, как появилась информация о том, что один из гостей Кубка конфедераций заплатил 50 тысяч рублей за такси от Домодедово до московской гостиницы. После появления в СМИ информации об этом, таксист вернул деньги клиенту.

«В большинстве своем в России их встречают открытые, гостеприимные люди, но нюансы могут происходить в разных странах. Такие моменты сложно предугадать. Пока атмосфера хорошая. Болельщики, команды, делегации — пока вопросов серьезных нет, только слова благодарности мы слышим, и они звучат со стороны всех участников процесса, надеюсь, так и будет», — подчеркнул вице-премьер.
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