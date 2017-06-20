Мутко не увидел серьезных эксцессов на Кубке конфедераций
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU —
Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что все неприятные моменты, которые могут случиться на Кубке конфедераций, предусмотреть невозможно, но в целом пока серьезных проблем не возникает.
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«Мы большая страна, люди разные. Вопрос восприятия зависит от многого — города, жителей, гостеприимства, принципов морали. Мы это прорабатывать не собираемся. Мы такие, какие есть, не собираемся ничего ретушировать», — сказал Мутко «Интерфаксу» во вторник.
Так он ответил на вопрос о том, прорабатывались ли меры защиты болельщиков от мошенников после того, как появилась информация о том, что один из гостей Кубка конфедераций заплатил 50 тысяч рублей за такси от Домодедово до московской гостиницы. После появления в СМИ информации об этом, таксист вернул деньги клиенту.
«В большинстве своем в России их встречают открытые, гостеприимные люди, но нюансы могут происходить в разных странах. Такие моменты сложно предугадать. Пока атмосфера хорошая. Болельщики, команды, делегации — пока вопросов серьезных нет, только слова благодарности мы слышим, и они звучат со стороны всех участников процесса, надеюсь, так и будет», — подчеркнул
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