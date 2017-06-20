Мутко не увидел серьезных эксцессов на Кубке конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы большая страна, люди разные. Вопрос восприятия зависит от многого — города, жителей, гостеприимства, принципов морали. Мы это прорабатывать не собираемся. Мы такие, какие есть, не собираемся ничего ретушировать», — сказал Мутко «Интерфаксу» во вторник.

Так он ответил на вопрос о том, прорабатывались ли меры защиты болельщиков от мошенников после того, как появилась информация о том, что один из гостей Кубка конфедераций заплатил 50 тысяч рублей за такси от Домодедово до московской гостиницы. После появления в СМИ информации об этом, таксист вернул деньги клиенту.