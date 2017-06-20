Вместо тысячи слов: как Кубок конфедераций возвращает нас в Европу

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Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Россия — европейская страна, европейская по духу, ценностям и образу жизни. Только иногда об этом забывает, а вспоминает по особым случаям.

Как бы далеко ни простиралась наша территория за Уралом, география в данном случае не играет главной роли. История важнее. Начавшаяся более тысячи лет назад, история все время так или иначе связывает нас с Европой. И если такая связь каким-то образом не укладывается в сегодняшнюю повестку дня, то это проблема повестки. У России, в широком смысле этого слова, проблем нет.

Нет никаких таких кардинальных, «цивилизационных» противоречий между народами — нашим и теми, что живут чуть западнее. Если собрать вместе не знакомых друг с другом русского, китайца, любого из жителей европейских стран, то неуютнее всех, скорее всего, будет китайцу. Что у него общего с русским, кроме воды Амура и коммунизма? О чем говорить? О Конфуции?

А с французом русский дедушка будет петь Азнавура и Мирей Матье, с англичанином русский папа поспорит о «Битлз», русский подросток — о «Гарри Поттере». Если повезет с образованием, можно будет поговорить о Достоевском и о том же коммунизме, который придумали в Европе. А если нет, то о футболе — тоже европейском. Здесь у нас точно одни интересы.

Я прокручиваю статьи британских СМИ по тегам чемпионата мира и Кубка конфедераций, и мне смешно оттого, что их писали такие же тупоголовые, как и у нас, которые уже несколько лет твердят, что мы — другие. Классический могучий текст о российском футболе на BBC (с претензией на глубину) начинается с описания событий, которые случились в Марселе в 2016 году. В качестве иллюстрации обязательно громила, который бьет кого-то щуплого на трибунах «Велодрома». Далее — набор общеизвестной ерунды о фанатском спецназе и повсеместном расизме на улицах российских городов. Где-то внизу — цитата российского чиновника, который с постным видом оправдывается, что все не так.

Эти статьи занимательны, они вызывают отклик в интернете, предложенную повестку обсуждают месяцами. Но гигабайты текста превращаются в пыль, когда все видишь своими глазами. Как общаются народы без посредников в виде боевых бригад и аналитиков, которые во всем разбираются.

Когда перед матчем Камерун — Чили в Москве замечаешь белого мужика в зеленой камерунской футболке и узнаешь, что это немец, который приехал в Россию поболеть и за свою бундестим, и за африканских львов (просто потому, что нравятся). Он рассказывает, как взял билет из Питера в Москву на обычный поезд, чтобы как следует все рассмотреть из окон. Как собирается после группового этапа махнуть на Дальний Восток по Транссибу. Как живет в дешевых хостелах и любит общаться с простыми людьми, потому что они и есть — та страна, в которую он приехал.

И пока немец все это рассказывает, у палатки возле стадиона «Спартак» его друг по полной программе затаривается сувенирами — майками, кепками, Забивакой. Очередь большая, и в этой очереди все вперемежку — чилийцы, камерунцы, русские. Волк нравится всем.

Где-то рядом крупный белобрысый дядя в белой майке с надписью «MAKE IT REAL» подходит к двум не менее крупным африканцам и просит у них камерунский шарф для фотографии, и те, сверкая на солнце золочеными цепями, снимают его и своими телефонами.

А потом ночью, после игры, в вагоне метро другой русский крепыш, кстати, крепко поддатый, разговаривает уже с другими камерунцами о футболе. И разговаривает так, как это делал бы со своими друзьями на даче — теми же выражениями и с той же интонацией.

Чилийцы пели песни в метро и на улице, у стадиона и в центре, пели громко и красиво, по-испански, но никто не дичился, не показывал на них пальцем.

Народ пил пиво под солнышком, в пяти метрах от стадиона, но не свирепел и не шел крушить трибуны.

У сцены возле арены, опять же с пивом и прекрасным настроением тусовались чилийские колясочники, и это выглядело так же естественно, как где-нибудь в Барселоне или Берлине.

Когда трибуны стадиона «Спартак» после матча опустели за три минуты, это почему-то тоже не вызвало удивления. Так и нужно.

Все эти фрагменты к концу дня сложились у меня в одну картину — картину того, как мы можем и должны жить, если захотим.

Не только для других, но и для себя. Я не согласен, что Кубок конфедераций дает нам шанс показать себя. Кому надо, и так все увидит.

Главный шанс в том, чтобы увидеть самим.