Роналду в Москве. А где его мысли?
Сборная Португалии прибыла в российскую столицу. С Криштиану Роналду случился небольшой детектив — в аэропорту он сел в отдельный микроавтобус, но в гостиницу приехал вместе со всеми.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Шереметьево» с каждым годом становится все удобнее и современнее, но в этом аэропорту остался
Португалию встречали по высшему разряду. Как и полагается сборной — участнице Кубка конфедераций, ее автобус подогнали прямо к трапу. Было обеспечено и сопровождение ДПС, и даже перекрытие некоторых улиц. Самолет из Казани прилетел в 18 часов, а уже в 18.40 команда заселялась в гостиницу «Ренессанс Монарх».
С верхних этажей отеля можно увидеть стройку будущего стадиона «Динамо», в котором по слухам, гулявшим в 2004 году, мог оказаться юный Криштиану Роналду вместе с остальной португальской братией, которую заманил в Москву Алексей Федорычев. А вот другой стадион — «Юных пионеров» — ни Криштиану, ни другие футболисты сборной уже не увидят, хотя был он прямо под окнами. Татьяна Тарасова недавно назвала тварями тех, кто его снес.
Португальцев сейчас охраняют куда лучше, чем охраняли первый общественный стадион страны, про который писали еще Ильф и Петров в «Двенадцати стульях». Подъехали полицейский грузовичок и пазик с личным составом, черные машины с серьезными мужчинами, чьи лица невозможно запомнить,
«Сборная слышит голос, который ведет ее к победе», — написано на борту автобуса португальцев, но в этот раз португальцы услышали только двух мужчин, фанатов «Реала» и лично Криштиану. Они громко приветствовали Пепе, который вышел одним из первых, трясли мячом и фломастером, чтобы тот расписался, но защитник просто помахал рукой.
Криштиану, наоборот, замыкал процессию, погруженный в себя. Хотя не услышать своего имени не мог — оба парня гаркнули изо всех сил. Лучший футболист мира, надевший в этот дождливый день темные очки, тоже не рискнул подходить. Не сказав ни слова, он зато показал болельщикам большой палец. Те были счастливы.
Тем более что уважил ребят Нани — тоже, между прочим, большой футболист.
Что касается Роналду, то с его приездом связана еще одна странная история. Один из наших корреспондентов видел, что португалец уезжал из аэропорта не в одном автобусе с командой, а в черном минивэне, следовавшем позади. Однако уже в гостиницу Криштиану заходил вместе со всеми. Интересно, с чем связана такая избирательность — быть может, нападающему «Реала» нужно было поговорить по телефону без лишних ушей?
Именно в эти дни, как пишут испанские СМИ, решается вопрос его будущего. Есть сведения, что Роналду уже подтвердил намерение покинуть «Реал» в разговоре с главным тренером Зинедином Зиданом, который звонил ему в Россию, чтобы обсудить слухи.
Якобы футболист устал от давления в Испании и от того, что в газетах ему создают образ преступника
Посмотрим, как вся эта история отразится на состоянии Криштиану. Он сыграет против России уже завтра.
Матч Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
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