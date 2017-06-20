Роналду в Москве. А где его мысли?

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<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот и португальцы. Роналду сидел в отдельном минивэне. <a href="https://t.co/gEIowYkJyq">pic.twitter.com/gEIowYkJyq</a></p>— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) <a href="https://twitter.com/pavelgurevich13/status/876820991372136449">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Шереметьево» с каждым годом становится все удобнее и современнее, но в этом аэропорту остался ретро-островок, который называется «Зал официальных лиц и делегаций». Расположился он там, где надо — в старом терминале F, бывшее «Шереметьево-2». Неширокая дверь, зашторенные окна. Правительственная мода не любит суеты, поэтому даже табличка над входом — из позапрошлой эпохи.

Португалию встречали по высшему разряду. Как и полагается сборной — участнице Кубка конфедераций, ее автобус подогнали прямо к трапу. Было обеспечено и сопровождение ДПС, и даже перекрытие некоторых улиц. Самолет из Казани прилетел в 18 часов, а уже в 18.40 команда заселялась в гостиницу «Ренессанс Монарх».

С верхних этажей отеля можно увидеть стройку будущего стадиона «Динамо», в котором по слухам, гулявшим в 2004 году, мог оказаться юный Криштиану Роналду вместе с остальной португальской братией, которую заманил в Москву Алексей Федорычев. А вот другой стадион — «Юных пионеров» — ни Криштиану, ни другие футболисты сборной уже не увидят, хотя был он прямо под окнами. Татьяна Тарасова недавно назвала тварями тех, кто его снес.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Охрана для Криштину Роналду. С минуты на минуту сборная Португалии приедет в свой отель в Москве. <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://t.co/JXf0yuVyoI">pic.twitter.com/JXf0yuVyoI</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/876824892599042050">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Португальцев сейчас охраняют куда лучше, чем охраняли первый общественный стадион страны, про который писали еще Ильф и Петров в «Двенадцати стульях». Подъехали полицейский грузовичок и пазик с личным составом, черные машины с серьезными мужчинами, чьи лица невозможно запомнить, какие-то волонтеры. Подъезд к гостинице оградили от любопытствующих, которых помимо репортеров было не так уж и много.

«Сборная слышит голос, который ведет ее к победе», — написано на борту автобуса португальцев, но в этот раз португальцы услышали только двух мужчин, фанатов «Реала» и лично Криштиану. Они громко приветствовали Пепе, который вышел одним из первых, трясли мячом и фломастером, чтобы тот расписался, но защитник просто помахал рукой.

Криштиану, наоборот, замыкал процессию, погруженный в себя. Хотя не услышать своего имени не мог — оба парня гаркнули изо всех сил. Лучший футболист мира, надевший в этот дождливый день темные очки, тоже не рискнул подходить. Не сказав ни слова, он зато показал болельщикам большой палец. Те были счастливы.

Тем более что уважил ребят Нани — тоже, между прочим, большой футболист.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Нани расписался парням, Пепе и Криштиану - нет. Парни все равно довольны <a href="https://t.co/t8XvDWq8ZK">pic.twitter.com/t8XvDWq8ZK</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/876830783876542464">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Что касается Роналду, то с его приездом связана еще одна странная история. Один из наших корреспондентов видел, что португалец уезжал из аэропорта не в одном автобусе с командой, а в черном минивэне, следовавшем позади. Однако уже в гостиницу Криштиану заходил вместе со всеми. Интересно, с чем связана такая избирательность — быть может, нападающему «Реала» нужно было поговорить по телефону без лишних ушей?

Именно в эти дни, как пишут испанские СМИ, решается вопрос его будущего. Есть сведения, что Роналду уже подтвердил намерение покинуть «Реал» в разговоре с главным тренером Зинедином Зиданом, который звонил ему в Россию, чтобы обсудить слухи.

Якобы футболист устал от давления в Испании и от того, что в газетах ему создают образ преступника из-за расследования по налоговым махинациям. Также считается, что Роналду разочарован недостаточно принципиальной позицией «Реала» в этом деле.

Посмотрим, как вся эта история отразится на состоянии Криштиану. Он сыграет против России уже завтра.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Криштиану Роналду приехал. В Москве облачно, но он в очках. Помахал двум фанатам <a href="https://twitter.com/hashtag/CR7?src=hash">#CR7</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://t.co/c5DBJvbVzP">pic.twitter.com/c5DBJvbVzP</a></p>— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/876828648770285572">19 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Матч Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.