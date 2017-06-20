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У КРИШТИАНУ, К СОЖАЛЕНИЮ, ВСЕ ИДЕТ К СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

— Вам можно посочувствовать — упустили победу в самом конце игры с Мексикой (2:2)?

— Наоборот — поздравить, ведь мы не заслужили большего. Ничью — заслужили. Мексика играла на равных, два раза сравняла счет. У Португалии не было особого преимущества, выглядели мы средне.

— Как в Португалии восприняли эпизод с отмененным голом Гомиша?

— Вы о видеоповторе? Нормально — если гол забит не по правилам, его надо отменить. Видео помогает избежать несправедливости.

— После финального свистка в трансляции показали, как раздраженный Криштиану чуть ли не убегает с поля…

— Ну надо признать — у него сейчас не лучший момент в жизни из-за этой истории с налогами.

— Считаете, 15 миллионов евро, которые надо уплатить в испанскую казну, настолько существенная сумма для Криштиану?

— Вопрос не в этом. Гордость, репутация, имидж… Он имел шанс решить вопрос так, как это сделали Моуринью, Маскерано, Рикарду Карвалью, — просто заплатить по требованию налоговых органов. Теперь у него большая проблема, как уладить проблему. Можно ли это сделать мирно?

— Думаете, ему предлагали заплатить 15 миллионов и спать спокойно?

— Полагаю, что да. И сейчас даже у налоговой администрации Испании неловкая ситуация — надо проводить публичное разбирательство. И «Реал» не может вмешиваться, потому что налоги Криштиану не платил, получая прибыль с реализации имиджевых прав. А еще больше усугубляет ситуацию окружение игрока, говоря об уходе в другой клуб. Это неразумно.

— Почему?

— Роналду без «Реала» — это совершенно другая ситуация в карьере футболиста.

— То есть дальше может быть только один путь — скамья подсудимых.

— К сожалению, все к этому идет.

— Месси дали условный срок. Неужели то же самое ждет и Криштиану?

— А в чем разница между ними? Но вопрос не столько в деньгах, сколько в репутации.

— Но на Лео это не сильно повлияло. Он хорошо себя чувствует.

— Это вы так думаете. Уверен, он переживает. Сколько будет разбирательство длиться — год, два? Долго ли это можно терпеть в прессе?

— Но Криштиану не особенно переживал из-за того, что весь мир следил за его полетами в Марокко. И ничего страшного не происходит.

— Не могу комментировать личную жизнь футболиста. А скандал с налогами касается и клуба. Это уже серьезнее.

— Роналду перейдет в «Манчестер Юнайтед»?

— Это один из сценариев. Второй — Китай. Хотя, вы знаете, я не верю в такой трансфер. Криштиану достаточно умный парень, чтобы понимать важность «Реала», лучшего клуба мира. Одно дело, когда ты в Мадриде, другое — в каком-то «МЮ», «Интере» или «Милане».

— Вы считаете, что «МЮ» — это дно?

— Нет. Просто качество команды и клуба совсем другие. У Роналду очень хорошее окружение в «Реале», отличный состав.

— К чему тогда все эти новости?

— Игрок смотрит на реакцию, на настроение клуба и болельщиков. Готов ли «Реал» его поддержать? Форма поддержки должна быть осторожной, так как налоги — тонкая вещь, это не клуб заполнял налоговую декларацию.

— Зачем Криштиану вообще приехал на Кубок конфедераций? Что он хочет доказать?

— Он хочет выиграть. В коллекции титулов игрока нет только чемпионата мира и Кубка конфедераций. У Месси ведь нет титула за победу в Кубке конфедераций, в этом — главная мотивация Роналду.

ЕСЛИ АНДРЕ СИЛВУ ЗВАЛИ В ПИТЕР, НАДО БЫЛО ЕХАТЬ

— В матче с мексиканцами на поле вышел Андре Силва. Правда ли, что сам Криштиану назвал его своим наследником?

— Не знаю, говорил ли такое Роналду. Но вне зависимости от этого Силва хороший форвард с огромным потенциалом. К сожалению, он оказался в «Милане», а это не тот клуб, что раньше.

— Перешел бы он в «Зенит», и денег бы заработал, и звездой бы стал.

— Уверен, в «Зените» Андре бы ждал успех. Он очень хорош — здорово играет головой, может менять позицию и уходить на фланг. Он техничен, универсален. Большой, но подвижный парень.

— Почему же не пошел в «Зенит»?

— Сомневаюсь, что оттуда было предложение. Для игрока Питер стал бы более интересным вариантом. В «Милане» выше конкуренция, итальянский футбол сам по себе непрост, а Силва еще зеленый, он фактически провел в чемпионате Португалии один стабильный сезон. Но я бы обратил ваше внимание на Желсона — огромный талант! Ему 22, и в ближайшее время этот парень из «Спортинга» станет играть огромную роль в сборной. Через 2 — 3 года цена Желсона достигнет 50 — 60 миллионов, и его обязательно продадут в большую команду.

— Ренату Санчеш не приехал на Кубок конфедераций, его взяли на молодежный чемпионат Европы. Почему так решили?

— Он мало играл в «Баварии», тренер решил, что Санчеш в этот момент более полезен молодежной сборной. А в первой Ренату бы вряд ли играл.

— Получается, в сборной началось обновление после победы на Euro-2016?

— Это факт, появилась новая генерация игроков, и сборная Португалии станет моложе. Из молодых выделю еще защитника «Бенфики» Нелсона Семеду.

У РОССИИ ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО НАД ПОРТУГАЛИЕЙ

— Каковы после ничьей с Мексикой шансы Португалии на выход из группы?

— Ну если удачно сыграем против России, шансы хорошие. Матч предстоит решающий. И у России есть определенное преимущество.

— В чем же?

— Вы не фавориты, нет никакого давления. Для Португалии эта встреча — как финал. Шансы — 50 на 50, и у России даже есть некое преимущество.

— Вы серьезно?

— Абсолютно.

— Но у вас есть Криштиану, у нас такого парня и близко нет.

— Понимаю-понимаю. Но смотрите — команда удачно стартовала, стадион на стороне России, нет психологического давления, отсутствуют большие ожидания. Вы можете проиграть, Португалия — нет.

— Вы видите в сборной России игроков хорошего европейского уровня?

— Смолов. Головин. Жирков.

— Ваш прогноз?

— Ничья. Это было бы неплохо для нас.

— Для Португалии, чемпиона Европы?

— Сергей, а вы уже забыли, как мы на том Euro дошли до финала, сколько было ничьих?

— Много.

— Ну. И тогда вас это не шокировало?

— Кто может сдержать Роналду? Только Джикия?

— Знаю, что он считается многообещающим защитником. Он может остановить Криштиану. Эта дуэль будет интересной.

Матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.