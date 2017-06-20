«Роналду против Джикии — эта дуэль будет интересной»
Влиятельный португальский агент Паулу Барбоза — о проблемах Криштиану и предстоящем матче с Россией.
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У КРИШТИАНУ, К СОЖАЛЕНИЮ, ВСЕ ИДЕТ К СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
— Вам можно посочувствовать — упустили победу в самом конце игры с Мексикой (2:2)?
— Наоборот — поздравить, ведь мы не заслужили большего. Ничью — заслужили. Мексика играла на равных, два раза сравняла счет. У Португалии не было особого преимущества, выглядели мы средне.
— Как в Португалии восприняли эпизод с отмененным голом Гомиша?
— Вы о видеоповторе? Нормально — если гол забит не по правилам, его надо отменить. Видео помогает избежать несправедливости.
— После финального свистка в трансляции показали, как раздраженный Криштиану чуть ли не убегает с поля…
— Ну надо признать — у него сейчас не лучший момент в жизни
— Считаете, 15 миллионов евро, которые надо уплатить в испанскую казну, настолько существенная сумма для Криштиану?
— Вопрос не в этом. Гордость, репутация, имидж… Он имел шанс решить вопрос так, как это сделали Моуринью, Маскерано, Рикарду Карвалью, — просто заплатить по требованию налоговых органов. Теперь у него большая проблема, как уладить проблему. Можно ли это сделать мирно?
— Думаете, ему предлагали заплатить 15 миллионов и спать спокойно?
— Полагаю, что да. И сейчас даже у налоговой администрации Испании неловкая ситуация — надо проводить публичное разбирательство. И «Реал» не может вмешиваться, потому что налоги Криштиану не платил, получая прибыль с реализации имиджевых прав. А еще больше усугубляет ситуацию окружение игрока, говоря об уходе в другой клуб. Это неразумно.
— Почему?
— Роналду без «Реала» — это совершенно другая ситуация в карьере футболиста.
— То есть дальше может быть только один путь — скамья подсудимых.
— К сожалению, все к этому идет.
— Месси дали условный срок. Неужели то же самое ждет и Криштиану?
— А в чем разница между ними? Но вопрос не столько в деньгах, сколько в репутации.
— Но на Лео это не сильно повлияло. Он хорошо себя чувствует.
— Это вы так думаете. Уверен, он переживает. Сколько будет разбирательство длиться — год, два? Долго ли это можно терпеть в прессе?
— Но Криштиану не особенно переживал
— Не могу комментировать личную жизнь футболиста. А скандал с налогами касается и клуба. Это уже серьезнее.
— Роналду перейдет в «Манчестер Юнайтед»?
— Это один из сценариев. Второй — Китай. Хотя, вы знаете, я не верю в такой трансфер. Криштиану достаточно умный парень, чтобы понимать важность «Реала», лучшего клуба мира. Одно дело, когда ты в Мадриде, другое — в
— Вы считаете, что «МЮ» — это дно?
— Нет. Просто качество команды и клуба совсем другие. У Роналду очень хорошее окружение в «Реале», отличный состав.
— К чему тогда все эти новости?
— Игрок смотрит на реакцию, на настроение клуба и болельщиков. Готов ли «Реал» его поддержать? Форма поддержки должна быть осторожной, так как налоги — тонкая вещь, это не клуб заполнял налоговую декларацию.
— Зачем Криштиану вообще приехал на Кубок конфедераций? Что он хочет доказать?
— Он хочет выиграть. В коллекции титулов игрока нет только чемпионата мира и Кубка конфедераций. У Месси ведь нет титула за победу в Кубке конфедераций, в этом — главная мотивация Роналду.
ЕСЛИ АНДРЕ СИЛВУ ЗВАЛИ В ПИТЕР, НАДО БЫЛО ЕХАТЬ
— В матче с мексиканцами на поле вышел Андре Силва. Правда ли, что сам Криштиану назвал его своим наследником?
— Не знаю, говорил ли такое Роналду. Но вне зависимости от этого Силва хороший форвард с огромным потенциалом. К сожалению, он оказался в «Милане», а это не тот клуб, что раньше.
— Перешел бы он в «Зенит», и денег бы заработал, и звездой бы стал.
— Уверен, в «Зените» Андре бы ждал успех. Он очень хорош — здорово играет головой, может менять позицию и уходить на фланг. Он техничен, универсален. Большой, но подвижный парень.
— Почему же не пошел в «Зенит»?
— Сомневаюсь, что оттуда было предложение. Для игрока Питер стал бы более интересным вариантом. В «Милане» выше конкуренция, итальянский футбол сам по себе непрост, а Силва еще зеленый, он фактически провел в чемпионате Португалии один стабильный сезон. Но я бы обратил ваше внимание на Желсона — огромный талант! Ему 22, и в ближайшее время этот парень из «Спортинга» станет играть огромную роль в сборной. Через 2 — 3 года цена Желсона достигнет 50 — 60 миллионов, и его обязательно продадут в большую команду.
— Ренату Санчеш не приехал на Кубок конфедераций, его взяли на молодежный чемпионат Европы. Почему так решили?
— Он мало играл в «Баварии», тренер решил, что Санчеш в этот момент более полезен молодежной сборной. А в первой Ренату бы вряд ли играл.
— Получается, в сборной началось обновление после победы на Euro-2016?
— Это факт, появилась новая генерация игроков, и сборная Португалии станет моложе. Из молодых выделю еще защитника «Бенфики» Нелсона Семеду.
У РОССИИ ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВО НАД ПОРТУГАЛИЕЙ
— Каковы после ничьей с Мексикой шансы Португалии на выход из группы?
— Ну если удачно сыграем против России, шансы хорошие. Матч предстоит решающий. И у России есть определенное преимущество.
— В чем же?
— Вы не фавориты, нет никакого давления. Для Португалии эта встреча — как финал. Шансы — 50 на 50, и у России даже есть некое преимущество.
— Вы серьезно?
— Абсолютно.
— Но у вас есть Криштиану, у нас такого парня и близко нет.
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— Вы видите в сборной России игроков хорошего европейского уровня?
— Смолов. Головин. Жирков.
— Ваш прогноз?
— Ничья. Это было бы неплохо для нас.
— Для Португалии, чемпиона Европы?
— Сергей, а вы уже забыли, как мы на том Euro дошли до финала, сколько было ничьих?
— Много.
— Ну. И тогда вас это не шокировало?
— Кто может сдержать Роналду? Только Джикия?
— Знаю, что он считается многообещающим защитником. Он может остановить Криштиану. Эта дуэль будет интересной.
Матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
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