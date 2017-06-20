Алексей Смертин: 1:7? У португальцев тогда все залетало

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МАТЧ — ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

— С Пеле увиделся впервые в жизни, — говорит Смертин. — На поле великого бразильца в силу своего возраста не застал, но не раз смотрел его великолепную игру в кинохронике. Естественно, Король футбола всегда на слуху, и его знают даже совсем юные игроки по всему миру. Вот и моими кумирами детства были Пеле и Марадона. За короткий срок испытал те эмоции — аргентинца встретил в Бахрейне на недавнем конгрессе ФИФА.

— Пеле в интервью «СЭ» сказал, что взял бы в свою команду Лионеля Месси, а не Криштиану Роналду. Кого выбрали бы вы?

— Оба — исполнители высочайшего уровня, и мне сложно отдать предпочтение кому-то одному.

— Роналду мы наверняка увидим на поле в среду в матче со сборной России. Наша оборона способна справиться с португальцем?

— Чемпионы Европы не нуждаются в представлении и уже доказали свою состоятельность. Несомненно, в команде собраны футболисты высокого класса, и предстоящий матч станет своего рода индикатором готовности наших игроков к чемпионату мира. Будет очень интересно посмотреть, как они справятся с таким соперником.

— Чем опасна Португалия помимо Криштиану?

— От нее стоит ожидать слаженных коллективных действий. В сложной ситуации Роналду может реализовать любой момент, но сильны и его партнеры.

— Отмененный в первом матче с Мексикой гол способен стать дополнительной мотивацией?

— Об этом лучше спросить самих португальцев. Но, учитывая ничью в первом туре, они, без сомнения, будут нацелены на победу.

СО ВРЕМЕНЕМ ЗАБЫВАЕШЬ И О ПОБЕДАХ, И О ПОРАЖЕНИЯХ

— Матч с Новой Зеландией вам понравился?

— Начали аккуратно. В целом после второго гола стали действовать активнее и больше обострять игру, нежели просто удерживать мяч. Очень важно было начать с победы, которая вселяет уверенность. Надо признать, наш следующий соперник значительно сильнее. Исполнительское мастерство и плотность будут совсем на другом уровне.

— После игры в Санкт-Петербурге вы заметили, что в официальных матчах самоотдача и быстрота решений у футболистов выше, чем в товарищеских встречах. Со времен вашей карьеры отношение к выступлениям за национальную команду изменилось?

— Не думаю, что восприятие официальных и товарищеских встреч сильно поменялось. Все равно на подсознательном уровне любой футболист их различает. Александр Бородюк рассказывал, что, как бы ни настраивал команду на спарринги Юрген Клинсман, не мог добиться полной самоотдачи. Наша сборная освобождена от отбора и на Кубке конфедераций способна выступить на максимуме возможностей. По сравнению с выставочными встречами сейчас другая концентрация, уровень ответственности, значительно выше скорости.

— Нашей самой памятной встречей с португальцами до сих пор остается разгром в Лиссабоне — 1:7. Вы тогда тоже играли.

— Со временем забываешь о победах и поражениях. Конечно, фиаско в Лиссабоне остается крупной неудачей, и сейчас глупо объяснять, что тогда почти все залетало в наши ворота. В ответной игре на «Локомотиве» я получил две желтые еще в первом тайме. Было очень стыдно оставить команду в меньшинстве на большую часть матча. До сих пор благодарен ребятам за то, что выстояли и сохранили нулевую ничью. В финальной cтадии Еuro-2004 не менее обидно уступили — 0:2, когда удалили Сергея Овчинникова. Так что воспоминания от встреч с Португалией остались не лучшие.

— Какая португальская команда кажется вам круче?

— На мой взгляд, все определяет результат. Поэтому сейчас португальцы сильнее.

— Обсуждали перспективы Кубка конфедераций с бывшим партнером Паулу Ферейрой, с которым сдружились в «Челси»?

— Пока нет, но обязательно созвонимся или встретимся на матчах турнира. На днях увиделся с другим бывшим защитником лондонцев — Галласом в Санкт-Петербурге. Вильям в отличной форме и настроении. Видел еще Роберто Карлоса, а также вошедшего в команду легенд новозеландского футболиста Ивана Виселича, с которым отлично общались на конгрессе в Бахрейне.

ЧЕМПИОНАТ МИРА СТАНЕТ БАЗОЙ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ

— В своей книге вы написали, как после возвращения из сборной после лиссабонских 1:7 на тренировке «Челси» Жозе Моуринью признал, что первый гол португальцы забили из офсайда. Как вы относитесь к системе видеоповторов, которая неоднозначно фиксировала положение «вне игры» в первом туре Кубка конфедераций?

— Положительно. Нам нужны технологии, которые правильно фиксируют гол. Зачастую неверные решения арбитра и человеческий фактор серьезно влияют на ход игры.

— Кубок конфедераций поможет усовершенствовать систему к чемпионату мира?

— Совершенно верно. Об этом говорил Джанни Инфантино на конгрессе, общаясь с игроками.

— С недавних пор в вашем ведении борьба с дискриминацией в нашем футболе. Как намереваетесь прививать фанатам общечеловеческие ценности?

— Важно, чтобы чемпионат мира послужил хорошей базой для этого направления. Подобными вещами нужно заниматься с самого детства. У нас в общественном движении «Россия любит футбол» ведется кропотливая работа: объединяем людей из разных сфер, любящих нашу игру, и вместе с ними ведем образовательное направление.

— Одно из них вы определили так: «Научить болельщиков с уважением относиться к футболистам». А как добиться того же от самих игроков?

— Футболистам действительно важно осознавать ответственность не только на поле, но и за его пределами, наладить нормальный диалог между сборниками и болельщиками. Кубок конфедераций и чемпионат мира — наилучший повод для этого.

Матч Россия — Португалия пройдет 21 июня в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.