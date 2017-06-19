Андрей Воронин: Смолов может получить предложение от клуба сильнее «Боруссии»

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У НЕМЦЕВ ОЧЕРЕДНОЕ МОЩНОЕ ПОКОЛЕНИЕ

— Не слишком ли «веселую» сборную Германии мы увидели?

— Два гола австралийцев меня не смутили. Видно, что у немцев опять подрастает очень хорошее, мощное поколение. Команда приехала вторым составом на Кубок конфедераций и явно не теряется здесь. Считаю, в первом тайме подопечные Лева должны были забивать еще три-четыре гола. Австралия не знала, что делать! Германия настолько спокойно вела игру. Такое ощущение, что она не первый год играет таким составом. Видна школа.

— Но мы привыкли, что немцы очень надежно играют в обороне, а тут…

— Во втором тайме у австралийцев, действительно, были моменты. Но немцы могли убить интригу еще до перерыва. В целом, заслуженная победа Германии. Новое мощное поколение.

— Всем бы такой экспериментальный состав.

— Конечно. Любому тренеру легче работать, когда есть такая молодежь. Практически все играют в бундеслиге, да еще и на ведущих ролях. Идеальный вариант.

— Кто из немцев бросился вам в глаза?

-Не хочется никого не выделять. Германия традиционно сильна командной игрой. В каждой линии есть индивидуальности, но они все не выпадают из ансамбля.

— Такая Германия способна выиграть Кубок конфедераций?

— Посмотрим. Очень интересно, как немцы будут смотреться в матче с чилийцами.

— Как относитесь к введению видеоповторов на этом турнире?

— Положительно. Да, мы получаем немного другой футбол. Но судьи так часто ошибаются, потому что они тоже люди. Все увидеть, тем более на таком высоком уровне, нельзя. Человеческий фактор порой «убивает» команду. А видеоповторы не занимают много времени.

Могу вспомнить матч Украина — Англия на Euro-2012. Мы забили чистый гол, а судья его не засчитал. Если бы тогда применялись видеоповторы, арбитр указал бы на центр поля. Счет стал бы 1:1, и, кто знает, может быть, мы вышли бы из группы.

РОНАЛДУ ПРИЕХАЛ В РОССИЮ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»

— Многие говорили, что налоговый скандал выбьет Криштиану Роналду из колеи, а в матче с Мексикой он взял, да и выдал такой шикарный голевой пас.

— Я этому нисколько не удивлен. Роналду — суперпрофессионал. А налоговый скандал… Мне кажется, все это раздуто. Читал, что он хочет уйти из «Реала» и чуть ли не вся Испания уговаривает его остаться.

— Зачем он приехал на Кубок конфедераций?

— Чтобы получить в итоге «Золотой мяч». А заплатит он налоги или нет — это уже другой вопрос. У него есть хорошие адвокаты, которые постараются все разрулить. Он сам этими вопросами точно заниматься не будет. Про него всегда много писали и будут писать. Не всему нужно доверять.

— Думаете, он останется в «Реале»?

— Думаю, да. Хотя в Германии, где я сейчас живу, пишут, что его очень хочет подписать «Бавария». Но я никогда не поверю, что мюнхенский клуб выложит такие сумасшедшие деньги. Даже самый лучший футболист не стоит таких сумм.

— Вы, кстати, кого ставите выше — Роналду или Месси?

— Месси. А вообще другим классным футболистам не повезло, что они играют в одну эпоху с аргентинцем и португальцем. А этим двоим в свою очередь повезло, что они друг друга все время подстегивают.

ГОЛОВИН В «АРСЕНАЛЕ»? 90 ПРОЦЕНТОВ ВАШЕЙ СБОРНОЙ УЖЕ «ПОИГРАЛО» В ЕВРОПЕ

— Как вам пока сборная России на этом турнире? Не слишком ли слабый соперник достался нашей команде в первом туре?

— Однозначно радоваться рано. Еще не сделано абсолютно ничего. Обыграли команду, которую и должны были побеждать. У России были очень хорошие моменты. Мне понравился Федя Смолов. Очень рад за него. Он с каждым матчем прибавляет. Его прорвало. Взялся за голову и, наконец, показывает футбол, который, по идее, должен был демонстрировать еще 5−6 лет назад.

— Кого еще выделите?

— Искреннее рад за Сашу Самедова. Мы с ним дружим. На протяжении последних пяти лет он показывает стабильную игру. Видно, что сборная поменялась, появились молодые ребята, которые особо ничего не боятся, лезут, рискуют. Теперь посмотрим, что будет в матче с Португалией.

— А что скажете об Александре Головине?

— Мне понравилось, как он начал игру с Новой Зеландией. Потом, правда, немного потерялся, затем опять вернулся в матч. Лезет, пытается, что-то придумывает.

— Интерес лондонского «Арсенала» к полузащитнику ЦСКА, по-вашему, — выдумка?

— Если брать предыдущую сборную России, то процентов 90 футболистов «поиграли» в европейских клубах.

— ?!

— Имею в виду слухи в СМИ, которые отправляли игроков за рубеж. Но кто по факту уехал? Сейчас порой агенты специально вбрасывают информацию, что-то там распространяют.

— Головин и «Арсенал» — из той же оперы?

— Не берусь утверждать. Но когда человек подпишет контракт, тогда и можно о чем-то говорить. А то сейчас в Фейсбуке можно написать все что угодно, и люди поверят….

Понимаете, Кокорин уже «играл» в двух или трех клубах в Англии и где-то еще, а оказался в «Зените». То же самое можно сказать и про Смолова. Но играет он сейчас в «Краснодаре». Я не утверждаю, что ими никто не интересуется. Просто пишут одно, а происходит совсем другое.

— Сам Смолов, кстати, недавно признался, что зимой действительно велись переговоры с «Боруссией».

— Скажу больше. Я еще год назад писал ему, когда Клопп, которого хорошо знаю, тренировал Дортмунд: «Уезжай в Германию!» Не знаю, велись переговоры или нет. Но если Федя не сбавит обороты и продолжит показывать такой же футбол, как сейчас, уверен, что может не только подписать контракт с хорошим клубом, но и заиграть, прогрессировать!

— Когда это может случиться?

— Даже после Кубка конфедераций. Все зависит от него, его игры и желания уехать. Если он с Португалией себя проявит, то, не исключаю, вскоре получит заманчивые предложения.

— От дортмундской «Боруссии»?

— Может быть, Смолов заинтересует клуб даже покруче Дортмунда.

КОКОРИНА ТО СМЕШИВАЮТ С ДЕРЬМОМ, ТО ПРЕВОЗНОСЯТ

— Как восприняли неприглашение в сборную еще одного вашего бывшего одноклубника по «Динамо» — Александра Кокорина?

— Кокорина, знаю, много критикуют у вас, в России. Но я говорил, что лучший ответ — игра на футбольном поле. Я, например, уверен, что при новом тренере в «Зените» у Кокорина дела вновь пойдут в гору. И не исключаю, что на чемпионате мира-2018 он будет одним из ключевых игроков вашей сборной.

— Даже так?

— И вновь его начнут превозносить. Хотя пять лет и Кокорина, и Смолова смешали с дерьмом. Потом приподняли Кокорина, затем его отпустили. И уже начали петь дифирамбы Смолову. В таланте Александра я не сомневаюсь. Просто нужен другой подход.

— Какой подход? Он же уже не мальчик.

— Вот Петреску этот подход нашел. Если Кокорин нужен «Зениту», то, думаю, Манчини с ним сработается. А через удачные игры за «Зенит» Саша сможет вернуться в сборную.

— Кокорину нужен кнут?

— Не обязательно жесткий подход. Понимаете, тренер должен чувствовать игрока, и наоборот. Так всегда было, есть и будет. Один игрок сверкал при одном тренере, потом приходил другой специалист, и футболист затухал.

Например, Азар. Помните, какой первый сезон он выдал в «Челси» у Моуринью? И Жозе ходил, кричал, какой это великий футболист. А потом Моуринью, поднявший Азара, его же и опустил. Всякое в футболе бывает.

— Последний вопрос. Как ваши дела? Почему покинули клуб 7-го немецкого дивизиона?

— Сейчас жду предложения из испанской примеры (смеется). На самом деле, у меня все нормально. Мы договаривались с немецким клубом на полгода. Тоже хороший опыт. Посмотрел, поработал. Но у меня одни амбиции, у клуба — немного другие.

Матч Кубка конфедераций Россия — Португалия состоится в Москве в среду, 21 июня, на стадионе «Спартак». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.