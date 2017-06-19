Смолов стал лучшим дриблёром первого тура Кубка конфедераций — 2017
По данным InStat, нападающий Федор Смолов из сборной России стал лучшим дриблером первого тура Кубка конфедераций — 2017.
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На его счету 9 удачных обводок. Также Смолов в матче с Новой Зеландией (2:0) отметился голом.
Полузащитник Александр Самедов из сборной России сделал наибольшее количество навесных передач в первом туре группового этапа турнира — 6, из которых 3 оказались точными. Сборные России и Чили — лидеры первого тура по количеству навесов (по 16).
Защитник Виктор Васин из сборной России выиграл 85% единоборств (22 из 26) — это лучший показатель эффективности борьбы среди всех игроков в первом туре Кубка конфедераций.
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