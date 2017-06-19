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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
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22.06 не начался Германия
Чили
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Россия
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24.06 не начался Новая Зеландия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30124757/
19 июня 2017, 22:57 | Спорт-Экспресс

Йоахим Лев: Лено ошибся, но он все равно сильный вратарь

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поддержал своего голкипера, оценил работу видеоарбитров и назвал чилийцев, против которых его команда сыграет в Казани, одной из лучших команд мира.

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— Довольны, что получили три очка, — начал Лев. — В первом тайме показывали неплохие комбинации, много и быстро атаковали. И должны были забивать даже больше, чем два мяча. А вот во второй половине не хватало стабильности. Как-то потеряли нить, запутались. Так что до совершенства нам еще далеко. Работы много. Но в целом я доволен, многое получалось.

— Дракслеру всего 23, а он уже капитан. Он лидер нового поколения немецкой сборной?

— Да, потому что несмотря на юный возраст, он уже достаточно опытен. Был с нами и в Бразилии, и во Франции. Очень доволен его игрой и прогрессом.

— Лено допускал ошибки…

— Это со всеми бывает. В случае со вторым мячом он, наверное, должен был зафиксировать мяч. Для меня он по-прежнему сильный вратарь. По сегодняшней игре могу похвалить Горецку, Брандта.

— Как вам видеоарбитры?

— Пока все решения в тех случаях, когда применялось новое правило, были справедливыми. Конечно, это непривычно. Особенно в том смысле, что игра на какое-то время приостанавливается. Но даже если ждать придется пару минут, это оправдано. Главное, чтобы итоговый вердикт был верным.

— Впереди у вас матч с Чили. Чего от него ждете?

— Это одна из сильнейших команд в мире, в ней собраны шикарные исполнители, в тактическом плане — тоже полный порядок, и нас ждет тяжелейшее испытание. Интересно, как мы проявим себя на ее фоне. Как сумеем выдержать их темп.

Юлиан ДРАКСЛЕР, полузащитник сборной Германии, лучший игрок матча по версии ФИФА:

— Должны были больше забивать в первом тайме. А получилось так, что после перерыва растеряли преимущество. Но главное — три очка. Теперь будем готовиться к Чили.

Анге ПОСТЕКОГЛУ, главный тренер сборной Австралии:

— Мы разочарованы. Потому что приехали сюда не за поражениями. В первом тайме мы слишком многое позволяли сопернику. Видимо, отнеслись к нему слишком уважительно. Еще и пропустили быстрый гол, и у ребят на какое-то время руки опустились. Сборная Германии чувствовала себя непозволительно свободно, легко подходила к нашим воротам. Но во втором тайме все было иначе. Мои парни проявили себя хорошо, много атаковали. И в целом мне их не в чем упрекнуть. Просто игроки сборной Германии объективно выше классом.
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19 Июня, 18:00 Зрители 28605 Группа B Фишт
Австралия 2:3
Первый тайм: 1:2
Германия
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу Йоахим Лев
Голы
41′ Томми Рогич 23
56′ Томи Юрич 9
13 Ларс Штиндль (Ю. Брандт) 5′
7 Юлиан Дракслер 44′
8 Леон Горецка (Дж. Киммих) 48′
Составы
Мэтью Райан 1
Милош Дегенек 2
Бэйли Райт 8
64′ Трент Сэйнсбери 20
Мэтью Леки 7
Азиз Бехич 16
Марк Миллиган (к) 5
Аарон Муй 13
46′ Массимо Луонго 21
Робби Крус 10
71′ Томми Рогич 23
Джеймс Троиси 14
86′ Томи Юрич 9
Тим Кэйхилл 4
12 Бернд Лено
2 Шкодран Мустафи
3 Йонас Хектор
16 Антонио Рюдигер
18 Джошуа Киммих
8 Леон Горецка 55′
21 Себастьян Руди
7 Юлиан Дракслер (к)
20 Юлиан Брандт 63′
17 Никлас Зюле
9 Сандро Вагнер 57′
11 Тимо Вернер
13 Ларс Штиндль 78′
14 Эмре Джан
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
9 Удары (всего) 18
4 Удары в створ 6
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 4
12 Фолы 7
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Марк Гейгер (США)
Боковой судья Джо Флетчер (Канада)
Боковой судья Чарльз Моргант (США)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

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