Йоахим Лев: Лено ошибся, но он все равно сильный вратарь
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поддержал своего голкипера, оценил работу видеоарбитров и назвал чилийцев, против которых его команда сыграет в Казани, одной из лучших команд мира.
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Видимо, что-то случилось...
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— Довольны, что получили три очка, — начал Лев. — В первом тайме показывали неплохие комбинации, много и быстро атаковали. И должны были забивать даже больше, чем два мяча. А вот во второй половине не хватало стабильности.
— Дракслеру всего 23, а он уже капитан. Он лидер нового поколения немецкой сборной?
— Да, потому что несмотря на юный возраст, он уже достаточно опытен. Был с нами и в Бразилии, и во Франции. Очень доволен его игрой и прогрессом.
— Лено допускал ошибки…
— Это со всеми бывает. В случае со вторым мячом он, наверное, должен был зафиксировать мяч. Для меня он
— Как вам видеоарбитры?
— Пока все решения в тех случаях, когда применялось новое правило, были справедливыми. Конечно, это непривычно. Особенно в том смысле, что игра на
— Впереди у вас матч с Чили. Чего от него ждете?
— Это одна из сильнейших команд в мире, в ней собраны шикарные исполнители, в тактическом плане — тоже полный порядок, и нас ждет тяжелейшее испытание. Интересно, как мы проявим себя на ее фоне. Как сумеем выдержать их темп.
Юлиан ДРАКСЛЕР, полузащитник сборной Германии, лучший игрок матча по версии ФИФА:
— Должны были больше забивать в первом тайме. А получилось так, что после перерыва растеряли преимущество. Но главное — три очка. Теперь будем готовиться к Чили.
Анге ПОСТЕКОГЛУ, главный тренер сборной Австралии:
— Мы разочарованы. Потому что приехали сюда не за поражениями. В первом тайме мы слишком многое позволяли сопернику. Видимо, отнеслись к нему слишком уважительно. Еще и пропустили быстрый гол, и у ребят на
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|Ангелос Постекоглу
|Йоахим Лев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|9
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Марк Гейгер (США)
|Боковой судья
|Джо Флетчер (Канада)
|Боковой судья
|Чарльз Моргант (США)
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- (к)
- Капитан команды
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