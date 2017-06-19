Йоахим Лев: Лено ошибся, но он все равно сильный вратарь

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— Довольны, что получили три очка, — начал Лев. — В первом тайме показывали неплохие комбинации, много и быстро атаковали. И должны были забивать даже больше, чем два мяча. А вот во второй половине не хватало стабильности. Как-то потеряли нить, запутались. Так что до совершенства нам еще далеко. Работы много. Но в целом я доволен, многое получалось.

— Дракслеру всего 23, а он уже капитан. Он лидер нового поколения немецкой сборной?

— Да, потому что несмотря на юный возраст, он уже достаточно опытен. Был с нами и в Бразилии, и во Франции. Очень доволен его игрой и прогрессом.

— Лено допускал ошибки…

— Это со всеми бывает. В случае со вторым мячом он, наверное, должен был зафиксировать мяч. Для меня он по-прежнему сильный вратарь. По сегодняшней игре могу похвалить Горецку, Брандта.

— Как вам видеоарбитры?

— Пока все решения в тех случаях, когда применялось новое правило, были справедливыми. Конечно, это непривычно. Особенно в том смысле, что игра на какое-то время приостанавливается. Но даже если ждать придется пару минут, это оправдано. Главное, чтобы итоговый вердикт был верным.

— Впереди у вас матч с Чили. Чего от него ждете?

— Это одна из сильнейших команд в мире, в ней собраны шикарные исполнители, в тактическом плане — тоже полный порядок, и нас ждет тяжелейшее испытание. Интересно, как мы проявим себя на ее фоне. Как сумеем выдержать их темп.

Юлиан ДРАКСЛЕР, полузащитник сборной Германии, лучший игрок матча по версии ФИФА:

— Должны были больше забивать в первом тайме. А получилось так, что после перерыва растеряли преимущество. Но главное — три очка. Теперь будем готовиться к Чили.

Анге ПОСТЕКОГЛУ, главный тренер сборной Австралии: