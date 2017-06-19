Бышовец: Российские футболисты не проиграют португальцам на Кубке конфедераций

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Россияне в первом туре Кубка конфедераций 17 июня обыграли сборную Новой Зеландии (2:0) в матче группы А, а португальцы на следующий день сыграли вничью с командой Мексики (2:2). В группе B команда Чили 18 июня нанесла поражение камерунцам (2:0), а немцы 19 июня обыграли сборную Австралии (3:2). В следующем туре россияне 21 июня встретятся с португальцами, а сборная Германии 22 июня сыграет с командой Чили.

«Сборные России и Чили имеют преимущество перед португальцами и немцами в дополнительном дне отдыха, — сказал Бышовец по телефону. — Мне кажется, это скажется на мобильности игроков. Ну и психологически португальцам будет сложнее после ничьей в первом туре. К тому же энергия болельщиков, которые будут гнать сборную России вперед, прибавит сил. У нашей команды неплохие шансы на победу. Уверен, что мы как минимум не проиграем».

По мнению Бышовца, первый тур Кубка конфедераций получился нервным, однако в некоторых матчах футбол был по-настоящему высокого качества.