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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
тв
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
тв
Группа B
25.06 не начался Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30124689/
19 июня 2017, 22:51 | Р-Спорт

Бышовец: Российские футболисты не проиграют португальцам на Кубке конфедераций

Футболисты сборной России могут обыграть португальцев на Кубке конфедераций и точно не проиграют им во втором туре группового этапа, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер СССР бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец.

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© РИА "Новости"
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Россияне в первом туре Кубка конфедераций 17 июня обыграли сборную Новой Зеландии (2:0) в матче группы А, а португальцы на следующий день сыграли вничью с командой Мексики (2:2). В группе B команда Чили 18 июня нанесла поражение камерунцам (2:0), а немцы 19 июня обыграли сборную Австралии (3:2). В следующем туре россияне 21 июня встретятся с португальцами, а сборная Германии 22 июня сыграет с командой Чили.

«Сборные России и Чили имеют преимущество перед португальцами и немцами в дополнительном дне отдыха, — сказал Бышовец по телефону. — Мне кажется, это скажется на мобильности игроков. Ну и психологически португальцам будет сложнее после ничьей в первом туре. К тому же энергия болельщиков, которые будут гнать сборную России вперед, прибавит сил. У нашей команды неплохие шансы на победу. Уверен, что мы как минимум не проиграем».

По мнению Бышовца, первый тур Кубка конфедераций получился нервным, однако в некоторых матчах футбол был по-настоящему высокого качества.

«Первый тур всегда нервный. Это было видно по игре сборной России против новозеландцев, по игре немцев с командой Австралии. При этом мы увидели два по-настоящему классных матча: Камерун — Чили и Португалия — Мексика. Команды из западного полушария хорошо адаптировались в России, преодолели смену часовых поясов. Эти игры были близки к зрелищу и оставили хорошее впечатление. Видно, что сборные Чили, Португалии, Мексики настроены на победу в турнире», — добавил собеседник агентства.
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