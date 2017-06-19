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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30124687/
19 июня 2017, 22:50 | ТАСС

Рогич: Сборная Австралии сохранила уверенность в себе после поражения от немцев

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футболисты сборной Австралии после поражения в матче Кубка конфедераций с немецкой командой сохранили уверенность в себе и продолжат работать. Об этом сообщил в понедельник журналистам полузащитник австралийской сборной Том Рогич.

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Сборная Германии в матче первого тура группового этапа группы B выиграла у команды Австралии со счетом 3:2. Встреча прошла в Сочи.

«После поражения мы по-прежнему уверены в себе и будем продолжать работать. Начало матча получилось сложным, мы пропустили быстрый гол, затем сравняли счет. Мы учтем такие ошибки в следующих играх», — сказал он.

По словам футболиста, поражение было закономерным, поскольку сборная Германии, несмотря на экспериментальный состав, остается сильной командой.

Матчи Кубка конфедераций, помимо Сочи, проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.
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