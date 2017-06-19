Рогич: Сборная Австралии сохранила уверенность в себе после поражения от немцев
СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футболисты сборной Австралии после поражения в матче Кубка конфедераций с немецкой командой сохранили уверенность в себе и продолжат работать. Об этом сообщил в понедельник журналистам полузащитник австралийской сборной Том Рогич.
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Сборная Германии в матче первого тура группового этапа группы B выиграла у команды Австралии со счетом 3:2. Встреча прошла в Сочи.
«После поражения мы
По словам футболиста, поражение было закономерным, поскольку сборная Германии, несмотря на экспериментальный состав, остается сильной командой.
Матчи Кубка конфедераций, помимо Сочи, проводятся в Москве,
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