Рогич: Сборная Австралии сохранила уверенность в себе после поражения от немцев

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Сборная Германии в матче первого тура группового этапа группы B выиграла у команды Австралии со счетом 3:2. Встреча прошла в Сочи.

«После поражения мы по-прежнему уверены в себе и будем продолжать работать. Начало матча получилось сложным, мы пропустили быстрый гол, затем сравняли счет. Мы учтем такие ошибки в следующих играх», — сказал он.

По словам футболиста, поражение было закономерным, поскольку сборная Германии, несмотря на экспериментальный состав, остается сильной командой.