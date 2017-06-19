Аарон Муй: Сборная Австралии заслужила победу в матче с Германией

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Футболист отметил, что Австралия по-прежнему рассчитывает на победу в турнире.

— Мы хорошо играли в первом тайме, а во втором еще лучше, — сказал Муй.

— Сборная Австралии заслужила победу?

— И у нас, и у немцев были моменты. Думаю, да.

— После поражения в первом матче вы все еще рассчитываете на победу в турнире?

— Конечно. А зачем мы еще сюда приехали. (Ярослав СУСОВ).