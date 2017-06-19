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Кубок конфедераций по футболу 2017
До матча Россия - Португалия
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
18:00 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
тв
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
тв
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
тв
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
тв
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
тв
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24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30124679/
19 июня 2017, 22:48 | Спорт-Экспресс

Аарон Муй: Сборная Австралии заслужила победу в матче с Германией

Полузащитник сборной Австралии Аарон Муй после поражения от команды Германии (2:3) в матче группового турнира Кубка конфедераций-2017 заявил, что его команда имела шансы на победу в этой встрече.

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Футболист отметил, что Австралия по-прежнему рассчитывает на победу в турнире.

— Мы хорошо играли в первом тайме, а во втором еще лучше, — сказал Муй.

— Сборная Австралии заслужила победу?

— И у нас, и у немцев были моменты. Думаю, да.

— После поражения в первом матче вы все еще рассчитываете на победу в турнире?

— Конечно. А зачем мы еще сюда приехали. (Ярослав СУСОВ).
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