Аарон Муй: Сборная Австралии заслужила победу в матче с Германией
Полузащитник сборной Австралии Аарон Муй после поражения от команды Германии (2:3) в матче группового турнира Кубка конфедераций-2017 заявил, что его команда имела шансы на победу в этой встрече.
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Футболист отметил, что Австралия
— Мы хорошо играли в первом тайме, а во втором еще лучше, — сказал Муй.
— Сборная Австралии заслужила победу?
— И у нас, и у немцев были моменты. Думаю, да.
— После поражения в первом матче вы все еще рассчитываете на победу в турнире?
— Конечно. А зачем мы еще сюда приехали. (Ярослав СУСОВ).
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