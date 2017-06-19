Киммих: Во втором тайме матча с Австралией сборной Германии не хватило сил
Защитник сборной Германии Джошуа Киммих прокомментировал победу над командой Австралии (3:2) в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/12
«В первом тайме мы хорошо справлялись и много атаковали, но нам не хватило времени на то, чтобы развить успех. Во второй половине мы не были так смелы в обороне и нам не хватило сил, потому что мы много вложили в первый тайм. Мы не должны допускать столько ошибок, нужно играть более сосредоточенно и эффективно», — цитирует Киммиха Kicker.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter