Мустафи: Мы не выглядели как игроки, которые впервые вышли на поле вместе
Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи прокомментировал победу над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.
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Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
«Мы хорошо потрудились, матч был сложным. После второго гола мы немного потеряли ход игры и было сложно вернуться в неё. Нужно отдать команде должное. Мы не выглядели как игроки, которые впервые вместе вышли на поле», — приводит слова Мустафи издание Kicker.
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