Как работает система видеоповторов в футболе

Футбол уже никогда не будет прежним. Очередное новшество в правилах игры — видеоповторы, по мнению многих болельщиков и экспертов, может сделать игру скучной. В свое время экс-руководитель ФИФА Жоао Авеланж, рассуждая о том, что ждет «игру номер один», сказал, что чем меньше меняются правила, тем лучше. «Футбол — прежде всего зрелище и неотъемлемой частью этого являются ошибки арбитров, спорные голы, неочевидные оффсайды. Это делает футбол привлекательным». Со словами бразильца, думаю, согласятся многие поклонники игры.

Португалец Пепе рано радовался - забитый мяч в ворота мексиканцев отменил арбитр Питана, которому принять решение помогли видеоассистенты. Reuters

Впрочем, прогресс нельзя остановить и «староверам» приходится считаться с революционными изменениями, которые приходят в футбол в последние годы. Накануне арбитры несколько раз прибегали к помощи видеоповторов во время матчей Кубка конфедераций. В поединке Португалия — Мексика Пепе отправил мяч в ворота мексиканцев. Португальцы уже начали праздновать успех, но главный арбитр Нестор Питана показал руками изображение телевизора и связался с видеоассистентами. Те разобрали эпизод и увидели, что во время одной из передач было положение вне игры. Гол отменили. В поединке Чили — Камерун судья Дамир Скомина прибегал к помощи видеоповторов дважды. В первом случае арбитр засчитал гол чилийцев, однако затем отменил его, так как взятие ворот было зафиксировано ошибочно. В концовке поединка Скомина, напротив, отменил гол южноамериканцев, однако повтор показал, что чилийцы забили мяч по правилам.

В матче Чили - Камерун судья Дамир Скомина дважды прибегал к видеоповторам. Reuters

ФИФА голосует за прогресс

Интересно, что разговоры о необходимости введения технологии помощи судьям стала всерьез обсуждаться не так давно — начиная с чемпионата мира 2010 года в ЮАР.

Историческим можно считать момент, когда мяч после удара англичанина Фрэнка Лэмпарда полностью пересек линию ворот сборной Германии, но гол, который бы сравнял счет в матче 1/8 финала, не был зафиксирован. В тот же день Карлос Тевес забил мексиканцам из явного положения «вне игры» первый из трех мячей сборной Аргентины.

«Очевидно, что после того опыта, который мы получили на чемпионате мира в ЮАР, было бы глупо не приступить к обсуждению технологий, связанных с линией ворот», — заявил тогдашний глава ФИФА Йозеф Блаттер.

Хотя при этом швейцарец посетовал, что ему было «очень обидно», когда он увидел «доказательства судейских ошибок» на экране телевизора.

После нескольких лет обсуждений в октябре 2015 года свою заинтересованность в использовании системы видеоповторов высказали MLS (профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде) и Бразильская конфедерация футбола.

Опыт признали успешным, и в марте 2016 года Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за правила игры, был утвержден двухлетний переходный период — систему решили опробовать на различных матчах, не относящихся к крупным футбольным турнирам и ведущим лигам. Первым официальным турниром, на котором повторы применяются, стал Кубок конфедераций в России. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино уверен, что уже через год на ЧМ-2018 в России на систему никто не будет обращать внимания:

— Мы живем в то время, когда различные технологии, казавшиеся раньше чем-то фантастическим, приходят в нашу жизнь и остаются с нами. Для того чтобы избежать скандалов, требуется всего лишь пара секунд. Это идет футболу только на пользу. Мы становимся свидетелями истории.

Как это работает?

Система, получившая название Video Assistant Referees, состоит из монитора со специальной компьютерной программой, которая позволяет во время трансляции отслеживать все действия игроков на поле. Помощники главного судьи могут находиться в специальном помещении на стадионе и даже вне арены. В их задачу входит мгновенный разбор эпизода, после чего они сообщают по связи свой вердикт. В момент, когда главный арбитр матча хочет воспользоваться повтором, он показывает руками жест, изображающий телевизор.

К слову, стоимость системы видеоповторов на один стадион составляет один миллион двести тысяч долларов. Кроме того, обслуживание техники обойдется еще в сто тысяч долларов за каждый год эксплуатации.

В последнее время в футболе появилось много технологий. Сообщения о вердикте электроники приходят арбитру на специальное устройство. Reuters

Россия пока подождет

А когда система VAR появится на матчах российской футбольной Премьер-лиги? Видимо, не так скоро, как хотят любители прогресса. Как сообщил журналистам информационных агентств председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко, на сегодняшний день не все арены в нашей стране готовы к новшеству:

— Оборудование, необходимое для новой технологии, на сегодня имеется лишь на четырех аренах, которые принимают матчи Кубка конфедераций. А стадионов в РФПЛ у нас 16. На мой взгляд, несправедливо, если где-то VAR будет работать, а где-то — нет. Здесь нужна воля и желание клубов, потому что финансовая составляющая серьезная. Ведь нужно не только установить VAR, но и найти людей для ее обслуживания, а также видеоарбитров, которые смогут гарантировать объективные решения. В ближайшем сезоне РФПЛ VAR мы точно не увидим. Наверное, все изменится после чемпионата мира 2018 года, где эта система будет работать.

Как в других видах спорта?

Волейбол

Система видеопросмотра игровых ситуаций («челлендж») стала активно применяться на международных соревнованиях с 2012 года. Сейчас можно четко отфиксировать попадание мяча в площадку или аут, касание игроком сетки, касание мячом антенны и рук блокирующих, нарушение в виде перехода игроком средней линии. Запрос на видеопросмотр ситуации делает главный тренер команды, определен лимит в два ошибочных запроса за сет. Если наставник оспаривает решение судьи и все время оказывается прав, то число таких запросов может быть неограниченным.

Теннис

Система Hawk-Eye («Ястребиный глаз»), где программно-аппаратный комплекс моделирует траекторию игрового снаряда, применяется на турнирах высокого ранга с 2006 года. В каждом сете игрок имеет право на три попытки обращения к системе, если он сомневается в решении линейных судей относительно того, попал мяч после удара в площадку или нет. Из-за дороговизны этой системы она на турнирах низкого уровня, как правило, не используется. А на соревнованиях серии «Большого шлема» «Ястребиный глаз» устанавливается только на центральных кортах.

Система работает так: от шести до десяти видеокамер отслеживают полет мяча, далее компьютер моделирует траекторию его полета и определяет — был аут либо нет. Изображение графики эпизода выводится на большой экран, так что его видят игроки и зрители.

Крикет

С помощью аналога «Ястребиного глаза» официально утвержденной Международным советом крикета (ICC) Decision Review System арбитры определяют возможную траекторию мяча, когда он в нарушение правил отбивается после подачи не битой, а ногой. Система просчитывает траекторию и определяет, сбил бы игровой снаряд «калитку» (своеобразные крикетные ворота, которые защищает отбивающий), если бы мяч не ударился в ногу, или нет. Система была впервые опробована в 2001 году, в 2009-м регламент ее использования внесен в официальные правила вида спорта. Однако у этой технологии по-прежнему хватает критики.

Хоккей с шайбой

Видеопросмотр назначается главным арбитром (плюс в НХЛ по просьбе главного тренера одной из соперничающих команд, но при условии, что у него есть неиспользованный тайм-аут) в тех случаях, когда возникают сомнения в правильности взятия ворот. Если, например, судья сначала не увидел предшествующее забитой шайбе положение «вне игры», а видеопросмотр нарушение зафиксировал, то сыгранное время возвращается. Аналогично и с теми случаями, когда судьи не увидели правильное взятие ворот, а после игровой паузы был осуществлен видеопросмотр, который показал, что шайба все-таки пересекла створ ворот.

Регби

Вот уже более полутора десятка лет на матчах высшего уровня работает телевизионный инспектор (видеорефери). В спорных вопросах, используя видеоповторы, он консультирует главного судью по радиосвязи. Чаще всего возникают эпизоды, связанные с сомнением арбитра относительно взятия «города» соперника, когда в толчее игроков совершенно не видно — пересекла ли регбийная «дыня» лицевую линию?

Павел Зарудный, Илья Трисвятский