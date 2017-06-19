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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30124616/
19 июня 2017, 22:44 | ТАСС

Кэхилл: Сборная Австралии еще может исправить турнирное положение на Кубке конфедераций

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Сборная Австралии после поражения в первом матче на Кубке конфедераций — 2017 от команды Германии будет иметь шанс набрать очки в следующих играх турнира. Такое мнение ТАСС высказал австралийский полузащитник Тим Кэхилл.

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© РИА "Новости"
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В понедельник сборная Австралии проиграла немцам со счетом 2:3 на стадионе «Фишт» в Сочи. Также на групповом этапе турнира австралийцы сыграют с камерунцами (22 июня) и чилийцами (25 июня).

«У нас есть еще две игры, чтобы исправить ситуацию с учетом того, что следующие соперники будут не такими сильными, как Германия», — сказал Кэхилл.

Футболист добавил, что его команда играла с немцами «хорошо на сто процентов, но таков результат».

Матчи Кубка конфедераций, помимо Сочи, проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.
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