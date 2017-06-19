Кэхилл: Сборная Австралии еще может исправить турнирное положение на Кубке конфедераций

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В понедельник сборная Австралии проиграла немцам со счетом 2:3 на стадионе «Фишт» в Сочи. Также на групповом этапе турнира австралийцы сыграют с камерунцами (22 июня) и чилийцами (25 июня).

«У нас есть еще две игры, чтобы исправить ситуацию с учетом того, что следующие соперники будут не такими сильными, как Германия», — сказал Кэхилл.

Футболист добавил, что его команда играла с немцами «хорошо на сто процентов, но таков результат».